كيف تتجنب الصواريخ الأقمار الصناعية أثناء الإطلاق؟

مع تزايد أعداد الأقمار الصناعية التي تُرسل إلى المدار الأرضي المنخفض، أصبحت عمليات الإطلاق أكثر تعقيدا، إذ لا يكفي تحديد موعد الإطلاق والمسار للوصول إلى المدار، بل يجب أيضا التأكد من خلو الطريق من الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الذي قد يشكل خطرا على الصاروخ وطاقمه.

وتشير بيانات إلى أن أكثر من 3200 حمولة فردية، بما في ذلك الحمولات المشاركة في عمليات الإطلاق، وصلت إلى المدار خلال عام 2026 وحده. ومع هذا الازدحام المتزايد، تعتمد شركات الإطلاق والجهات الحكومية على عمليات رصد دقيقة للأجسام الموجودة في الفضاء لتحديد المسارات وأوقات الإطلاق الأكثر أمانًا.

ولا يستطيع الصاروخ ببساطة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ إذا ظهر جسم في طريقه، لذلك يبدأ تجنب الاصطدام قبل الإطلاق بوقت طويل. وتُدرس مواقع الأقمار الصناعية والحطام المعروف، ثم تُحدد نافذة الإطلاق والمسار بما يقلل احتمالات المرور بالقرب من هذه الأجسام.

ويلعب سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية دورًا في تتبع الأقمار الصناعية والحطام المداري، مع مشاركة بيانات التتبع مع جهات الإطلاق حول العالم. وتستفيد شركات مثل سبيس إكس من هذه البيانات عند التخطيط لمهامها، بما في ذلك تحديد معايير الإطلاق والمسارات قبل موعد المهمة بفترة.

عندما يتحول الحطام إلى خطر قاتل

تكمن خطورة الحطام الفضائي في السرعات الهائلة التي يتحرك بها. فأي اصطدام قد يؤدي إلى تدمير مركبة أو حمولة، كما يمكن أن ينتج عنه حطام إضافي يصطدم بأجسام أخرى، ما يفاقم الخطر في المدار.

وفي أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي سلسلة من الاصطدامات إلى انتشار كميات كبيرة من الحطام في المدار الأرضي المنخفض، ما يجعل بعض المناطق المدارية شديدة الخطورة أو حتى غير صالحة للاستخدام. ويُعرف هذا السيناريو باسم متلازمة كيسلر.

ولم يعد الخطر نظريًا فقط. ففي عام 2024، اضطرت مهمة بولاريس داون إلى تأجيل إطلاقها وإعادة تقييم معايير الإطلاق، بعدما شكل مسار المهمة عبر ارتفاعات أعلى من المعتاد تحديات إضافية مرتبطة بالحطام الفضائي.

وتوضح حوادث سابقة مدى خطورة هذه الأجسام الصغيرة؛ فقد وثقت ناسا أضرارًا لحقت بمكوك الفضاء نتيجة اصطدامه بجسيمات صغيرة أثناء مهمات فضائية. وخلال مهمة STS-118، تشير التقديرات إلى أن جسيمًا يبلغ حجمه نحو 0.06 بوصة اصطدم بالمكوك بسرعة تقارب 20 ألف ميل في الساعة.

ورغم صغر حجم هذا الجسيم، فإن سرعته الهائلة منحته طاقة اصطدام كبيرة، في تذكير واضح بأن الخطر في الفضاء لا يرتبط دائمًا بحجم الجسم، بل بالسرعة التي يتحرك بها والطاقة التي يحملها.