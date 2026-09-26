سرّ يغيّر شكل المركبات.. لماذا يريد رواد الفضاء نافذة في أخطر مكان؟

مع استعداد البشر لرحلات فضائية أطول نحو القمر والمريخ وما بعدهما، يعيد مهندسو المركبات الفضائية النظر في عنصر قد يبدو بسيطًا لكنه يفرض تحديات هندسية كبيرة وهي النوافذ.

فبينما تحتاج المركبات إلى هياكل محكمة قادرة على تحمل فروق الضغط والاهتزازات أثناء الإطلاق وظروف الفضاء القاسية، يرى رواد الفضاء أن القدرة على رؤية الأرض والفضاء الخارجي ليست مجرد رفاهية، بل جزء مهم من تجربة السفر إلى الفضاء.

لماذا يتمسك رواد الفضاء بالنوافذ؟

على مدار عقود، ركز تصميم المركبات الفضائية على الكفاءة والسلامة والموثوقية، ما جعل النوافذ حلًا هندسيًا معقدًا؛ إذ إن إضافة فتحة إلى وعاء الضغط تفرض تحديات إضافية على الهيكل.

لكن أهمية الرؤية ظهرت بوضوح مع محطة الفضاء الدولية، ولا سيما وحدة المراقبة البانورامية «كوبولا»، التي تتيح لرواد الفضاء مشاهدة الأرض مباشرة من المدار.

ويرى فرانك وايت، صاحب مصطلح «تأثير النظرة العامة» ومؤلف الكتاب الذي يحمل الاسم نفسه، أن النوافذ تؤدي دورًا رئيسيًا في هذه التجربة، مشيرًا إلى أن رواد الفضاء يقضون وقتًا في مراقبة الأرض والتأمل فيها من المدار.

كما تُظهر صورة الأرض التي التقطتها مركبة أوريون التابعة لناسا خلال مهمة «أرتميس 2» حول القمر في أبريل 2026، كيف يمكن للرؤية الخارجية أن تصبح جزءًا أساسيًا من تجربة الرحلات البشرية إلى الفضاء السحيق.

السياحة الفضائية

مع نمو الرحلات الفضائية التجارية المأهولة، أصبحت تجربة الركاب داخل المركبة عنصرًا مهمًا في التصميم، خصوصًا في الرحلات شبه المدارية التي تتيح للمسافرين قضاء وقت قصير في انعدام الوزن ومشاهدة الأرض من الأعلى.

ولهذا صممت شركات مثل Virgin Galactic وBlue Origin مركباتها مع توفير مساحات ونوافذ تسمح للركاب بمشاهدة الأرض.

ويشير وايت إلى أن تركيز الشركتين على تجربة «تأثير النظرة العامة» دفعهما إلى توفير مناظر واسعة من داخل مركباتهما، ما منح المسافرين تجربة مرتبطة مباشرة برؤية الأرض من الفضاء، وفقا لموقع"Space".

لكن توفير هذه الرؤية يصطدم بسؤال هندسي أساسي: كيف يمكن فتح نافذة في هيكل يفترض أن يكون محكمًا وآمنًا؟

الزجاج ليس الخيار الوحيد

تتعرض نوافذ المركبات الفضائية لضغوط كبيرة، بدءًا من فروق الضغط داخل المركبة وخارجها، وصولًا إلى الاهتزازات الشديدة أثناء الإطلاق والبيئة القاسية في الفضاء.

ولهذا يبحث المهندسون عن مواد يمكن أن توفر الرؤية مع الحفاظ على قوة الهيكل، ومن بين الخيارات المطروحة الأكريليك، الذي قد يوفر خصائص هيكلية مناسبة مقارنة بالحلول التقليدية.

وقال إستس، وهو مهندس إنشائي شارك في مناقشات تصميم المركبات الفضائية، إن وضع نافذة زجاجية في جانب وعاء الضغط يمثل تحديًا كبيرًا، موضحًا أن البحث يتجه نحو مواد أكثر استقرارًا من الناحية الهيكلية.

نافذة على الأرض.. أم شاشة داخل المركبة؟

مع توجه المهمات المستقبلية نحو القمر والمريخ ورحلات أطول في الفضاء السحيق، قد يتغير شكل «نافذة» المركبة نفسها.

فبدلًا من الاعتماد بالكامل على النوافذ التقليدية، يمكن أن تجمع المركبات المستقبلية بين مواد شفافة متطورة وشاشات رقمية ومناطق مراقبة مصممة خصيصًا، لتمنح الطواقم اتصالًا بصريًا بالعالم الخارجي دون التضحية بسلامة الهيكل.

تكشف قصة نوافذ المركبات الفضائية عن معادلة معقدة في استكشاف الفضاء: المركبة يجب أن تحمي الإنسان، لكنها تحتاج أيضًا إلى أن تمنحه فرصة لرؤية المكان الذي غادر إليه الأرض.

ومع زيادة مدة الرحلات وابتعاد البشر عن كوكبهم، قد تصبح هذه الرؤية جزءًا أساسيًا من تصميم المركبات، لا مجرد نافذة إضافية في جدارها.