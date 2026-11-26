لم يعد جهاز «آيباد» مجرد شاشة كبيرة لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات أو قراءة الكتب، بل تطور خلال السنوات الأخيرة ليصبح أداة متكاملة للعمل والإنتاجية، بفضل التحديثات المتلاحقة لنظام التشغيل iPadOS، الذي أتاح إمكانات متقدمة لتعدد المهام وإدارة الملفات وتشغيل التطبيقات جنباً إلى جنب، بما يجعله منافساً حقيقياً لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ومع وصول تطبيقات شهيرة مثل «واتساب» و«إنستغرام» إلى الجهاز، أصبحت تجربة استخدامه أكثر تكاملاً، إلا أن الاستفادة القصوى من إمكاناته تتطلب اختيار التطبيقات المناسبة التي تضيف وظائف عملية وتساعد على إنجاز المهام اليومية بسهولة.

ويستعرض تقرير تقني خمسة تطبيقات مجانية تستحق التثبيت على أي جهاز «آيباد»، لما توفره من أدوات مفيدة في الكتابة والتعلم والترفيه وتنظيم الحياة اليومية، مع الإشارة إلى أن بعضها يقدم اشتراكات مدفوعة تتيح مزايا إضافية، لكنها ليست ضرورية للاستفادة من وظائفه الأساسية.

إذا كنت تستخدم «آيباد» في الكتابة أو إعداد التقارير أو تدوين الأفكار، فإن تطبيق Whisper Transcription يقدم حلاً عملياً لتحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة بدقة تتجاوز في كثير من الأحيان أدوات الإملاء الصوتي التقليدية المدمجة في الجهاز.

ويعتمد التطبيق على نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في التعرف على الكلام، تساعد على تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص، مع تحسين علامات الترقيم وصياغة الجمل بصورة أكثر دقة، كما يدعم لغات متعددة وعدداً من صيغ الملفات الصوتية، من بينها MP3 وM4A.

ومن أبرز مزاياه اهتمامه بالخصوصية، إذ يتيح معالجة التسجيلات باستخدام نماذج تعمل محلياً على الجهاز، دون الحاجة إلى إرسالها إلى خوادم خارجية، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بخدمات الذكاء الاصطناعي التي يشترك فيها المستخدم لإجراء معالجة إضافية للنصوص.

ويمكن استخدامه بطريقتين؛ الأولى عبر فتح التطبيق وبدء الإملاء الصوتي، ثم نسخ النص الناتج إلى التطبيق المطلوب، والثانية من خلال لوحة المفاتيح الخاصة به، التي تتيح إملاء النصوص مباشرة داخل تطبيقات الكتابة دون الحاجة إلى مغادرتها.

كما يمكن استيراد التسجيلات الطويلة من تطبيق «المذكرات الصوتية» ومعالجتها داخل Whisper. ويتوفر التطبيق مجاناً مع إتاحة نماذج أساسية، فيما تتطلب النماذج الأكثر تطوراً، مثل Medium وLarge، الاشتراك في النسخة المدفوعة.

وسائط متعددة

يُعد VLC من أبرز تطبيقات تشغيل الوسائط المتعددة، ولا يقتصر تميزه على أجهزة الكمبيوتر، بل يقدم تجربة متكاملة لمستخدمي «آيباد»، خصوصاً لمن يفضلون تشغيل ملفات الفيديو والصوت المخزنة على أجهزتهم بدلاً من الاعتماد حصرياً على منصات البث.

ويتميز التطبيق بقدرته على تشغيل مجموعة واسعة من صيغ الفيديو والصوت دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية أو إجراء إعدادات معقدة، كما يتعامل بكفاءة مع الملفات التي تتضمن مسارات صوتية متعددة أو ترجمات مدمجة.

ولا تتوقف إمكاناته عند تشغيل الملفات، إذ يوفر مجموعة من أدوات التحكم التي تسمح بتعديل سطوع الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع، والتحكم في الترجمة وسرعة التشغيل، إلى جانب مرشحات الفيديو وإعدادات معادل الصوت.

ويدعم التطبيق أيضاً خاصية SharePlay، التي تتيح مشاركة تجربة المشاهدة، فضلاً عن استخدامه مشغلاً للملفات الصوتية المخزنة محلياً.

ومن التحسينات التي عززت سهولة استخدامه على «آيباد» إمكانية فتح الملفات مباشرة من تطبيق «الملفات» باستخدام VLC، دون الحاجة إلى نقلها يدوياً بطرق معقدة.

والأهم أن التطبيق مفتوح المصدر ومجاني بالكامل، دون اشتراكات مدفوعة أو إعلانات، ما يجعله خياراً مناسباً لمن يبحث عن مشغل وسائط يجمع بين المرونة وسهولة الاستخدام.

نسخ ورقية

لم يعد الوصول إلى الكتب يتطلب زيارة المكتبات أو شراء النسخ الورقية، إذ يتيح تطبيق Libby تحويل جهاز «آيباد» إلى مكتبة رقمية تضم آلاف الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، مع إمكانية استعارتها مجاناً عبر المكتبات العامة المشاركة في الخدمة.

وتقوم فكرة التطبيق على إتاحة استعارة الكتب الرقمية بالطريقة نفسها التي تتيح بها المكتبات استعارة الكتب الورقية، إذ يمكن للمستخدم، بمجرد امتلاكه بطاقة عضوية في مكتبة محلية تدعم منصة OverDrive، تصفح مجموعتها الرقمية واختيار الكتب التي يرغب في قراءتها أو الاستماع إليها.

وتتيح الخدمة استعارة الكتب لفترات زمنية محددة، غالباً لعدة أسابيع، كما توفر إمكانية حجز الكتب غير المتاحة مؤقتاً، ليحصل المستخدم على دوره بمجرد إعادتها من المستعير السابق.

وتكمن أهمية التطبيق في أنه يوفر وسيلة اقتصادية وسهلة للوصول إلى المحتوى الثقافي والمعرفي، دون الحاجة إلى شراء كل كتاب على حدة، كما أن شاشة «آيباد» الكبيرة تمنح تجربة قراءة مريحة، سواء للكتب الإلكترونية أو الاستماع إلى الكتب الصوتية أثناء التنقل.

ويُعد Libby خياراً جذاباً للقراء والطلاب وكل من يرغب في توسيع مكتبته الشخصية والاستفادة من الموارد الرقمية التي توفرها المكتبات العامة، مع ملاحظة أن توافر الكتب والخدمة يعتمد على المكتبة التي ينتمي إليها المستخدم.

أفكار وذكريات

إذا كنت ترغب في توثيق يومياتك وأفكارك وذكرياتك، فإن تطبيق Journal من «أبل» يقدم تجربة متكاملة لتدوين اليوميات، تجمع بين بساطة الكتابة التقليدية والإمكانات الرقمية الحديثة.

وبعد أن كان التطبيق متاحاً على أجهزة «آيفون» منذ عام 2023، أصبح متوافراً أيضاً على «آيباد» و«ماك»، ليمنح المستخدم مساحة أكثر اتساعاً لتسجيل تفاصيل حياته اليومية وتنظيمها.

ويتيح التطبيق إضافة النصوص والصور والرسومات والمواقع الجغرافية والتسجيلات الصوتية إلى اليوميات، فضلاً عن تصنيف الإدخالات وفق موضوعات مختلفة، والبحث في الذكريات والتدوينات السابقة بسهولة.

كما يقدم اقتراحات تساعد المستخدم على الكتابة، من خلال تذكيره بتجارب وأنشطة عاشها، مثل الرحلات والصور التي التقطها، إلى جانب توفير أفكار وأسئلة محفزة للكتابة وأدوات لتتبع الحالة المزاجية.

ومن أبرز مزاياه إمكانية حماية اليوميات باستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID، بما يضمن خصوصية المحتوى الشخصي، فضلاً عن مزامنة البيانات عبر iCloud وإمكانية الوصول إليها من أجهزة «أبل» المختلفة.

ويتميز Journal بكونه تطبيقاً مجانياً بالكامل، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع للاستفادة من وظائفه الأساسية، ما يجعله خياراً مناسباً لمن يرغب في الاحتفاظ بسجل رقمي لذكرياته وأفكاره.

تطبيق أنيق

لمن يبحث عن تطبيق أنيق وعملي لتدوين الملاحظات وتنظيم الأفكار، يقدم Bear تجربة تجمع بين التصميم البسيط والأدوات المتقدمة، ويعتمد التطبيق على نظام Markdown الذي يتيح تنسيق النصوص وتصديرها إلى صيغ مختلفة مع الحفاظ على ترتيبها وشكلها.

ولا يحتاج المستخدم إلى معرفة مسبقة بطريقة عمل هذا النظام، إذ يدمج التطبيق أدوات التنسيق ضمن اختصارات مألوفة، ما يجعل الكتابة وتحرير النصوص أكثر سهولة وسلاسة.

ومن أبرز مزايا Bear نظام تنظيم الملاحظات باستخدام الوسوم، إذ يمكن إنشاء تصنيفات تشبه المجلدات بمجرد إضافة علامة تصنيف «هاشتاغ» داخل الملاحظة، لتظهر تلقائياً في القائمة الجانبية، بما يساعد على ترتيب المحتوى والوصول إليه بسرعة.

كما يدعم إدراج الصور والرسومات، والتقاط الصور من الإنترنت، وتغيير المظاهر والألوان، فضلاً عن مسح المستندات ضوئياً مباشرة من داخل التطبيق.

ويتميز التطبيق بأدائه السلس وواجهته البسيطة، ما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي، سواء لتسجيل الملاحظات السريعة أو إعداد المقالات والنصوص الطويلة.

ورغم أن النسخة المجانية تتيح إنشاء عدد غير محدود من الملاحظات وحفظها محلياً، فإن بعض المزايا المتقدمة، مثل المزامنة عبر iCloud وتصدير الملفات واستخدام مكتبة الرموز الكاملة، تتطلب الاشتراك في Bear Pro.

كما يقتصر التطبيق على أجهزة «أبل»، بما فيها «آيباد» و«آيفون» وأجهزة «ماك»، لكنه يظل خياراً يستحق التجربة لمن يفضلون الكتابة في بيئة منظمة وخالية من الإعلانات.

معايير

لم يكن اختيار خمسة تطبيقات فقط أمراً سهلاً، في ظل العدد الكبير من التطبيقات المجانية المتاحة لمستخدمي «آيباد»، إلا أن مجموعة من المعايير ساعدت على تحديد الخيارات الأكثر جدوى.

ويأتي في مقدمة هذه المعايير إمكانية استخدام التطبيقات مجاناً والاستفادة من وظائفها الأساسية دون اشتراك، مع اقتصار بعض المزايا الإضافية على النسخ المدفوعة، فضلاً عن خلوها من الإعلانات المزعجة وحصولها على تقييمات مرتفعة من المستخدمين في متجر التطبيقات.

وروعي أيضاً تنوع وظائف التطبيقات لتلبية احتياجات مختلفة، بحيث لا تقتصر القائمة على فئة واحدة، بل تشمل أدوات للكتابة والتفريغ الصوتي والترفيه والقراءة وتدوين اليوميات وتنظيم الملاحظات.

والأهم أن هذه التطبيقات توفر خيارات عملية لمختلف المستخدمين، سواء كانوا يمتلكون إصدارات قديمة من «آيباد» أو أحدث طرازات «آيباد برو»، لتؤكد أن الاستفادة الحقيقية من الجهاز لا تتوقف على مواصفاته التقنية وحدها، بل تعتمد أيضاً على التطبيقات التي تحول إمكاناته إلى أدوات يومية أكثر إنتاجية وفاعلية.