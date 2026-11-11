ماذا يعني رمز الدائرة الزرقاء مع الأسهم والخطوط على شاشة آيفون؟

تظهر على شاشة هاتف آيفون أيقونة زرقاء غير مألوفة في بعض الأوقات، تتكون من دائرة وثلاثة خطوط عمودية وأسهم متجهة إلى الخارج، بالقرب من الساعة في أعلى الشاشة، وقد يعتقد بعض المستخدمين أنها إشارة إلى وجود خلل في الهاتف أو نشاط غير معتاد، لكنها في الواقع ترتبط بإحدى ميزات تسهيل الاستخدام التي توفرها شركة آبل للتحكم في الجهاز بالصوت.

وبحسب تقرير نشره موقع «SlashGear»، فإن هذه الأيقونة تشير إلى تفعيل ميزة «التحكم الصوتي» (Voice Control)، وهي أداة مدمجة في أجهزة آيفون تتيح للمستخدم تنفيذ مجموعة واسعة من الأوامر دون الحاجة إلى لمس الشاشة، من خلال التحدث مباشرة إلى الهاتف.

ماذا تفعل ميزة التحكم الصوتي؟

تتيح الميزة للمستخدم فتح التطبيقات والتنقل بين القوائم وتنفيذ الأوامر المختلفة باستخدام صوته، فعلى سبيل المثال، يمكنه قول «افتح إنستغرام» لتشغيل التطبيق، أو «افتح مركز التحكم» للوصول إلى إعدادات التحكم السريعة.

ولا تقتصر وظائفها على فتح التطبيقات، إذ يمكن استخدامها أيضاً لالتقاط صور للشاشة، ورفع مستوى الصوت أو خفضه، والتنقل بين العناصر الظاهرة، وتحديد الأزرار والخيارات باستخدام الأوامر الصوتية.

وتوفر الميزة كذلك إمكانية التحكم في العناصر المعروضة على الشاشة حتى عندما لا يعرف المستخدم اسم الزر أو الخيار الذي يريد الوصول إليه، إذ يمكنه استخدام الأرقام أو التسميات التي تظهر على العناصر لتحديد المطلوب وتنفيذ الأمر.

وتندرج هذه الأداة ضمن ميزات تسهيل الاستخدام التي تطورها آبل لمساعدة الأشخاص على استخدام هواتفهم بطرق مختلفة، كما يستفيد منها المستخدمون الذين يرغبون في التحكم بأجهزتهم دون الاعتماد المستمر على اللمس.

كيف تختفي الدائرة الزرقاء؟

إذا ظهرت الأيقونة على هاتفك، فهذا يعني أن ميزة التحكم الصوتي مفعلة، ولإيقافها وإزالة الرمز من شريط الحالة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

*افتح تطبيق «الإعدادات» على هاتف آيفون.

*انتقل إلى «إمكانية الوصول».

*ابحث عن خيار «التحكم الصوتي».

*افتح الخيار، ثم عطّل زر التفعيل.

وبمجرد إيقاف الميزة، تختفي الأيقونة الزرقاء من أعلى الشاشة.

أما إذا كنت ترغب في إبقاء الميزة مفعلة مع إيقاف استماع الهاتف للأوامر مؤقتاً، فيمكنك قول «إيقاف الاستماع». وفي هذه الحالة يتغير الرمز الظاهر على الشاشة، ليشير إلى أن الميزة لم تعد تستمع إلى الأوامر الصوتية.

لماذا تعمل الميزة دون قصد؟

قد يلاحظ بعض المستخدمين تفعيل التحكم الصوتي دون أن يتذكروا تشغيله، وفي بعض الحالات يرتبط ذلك بإعدادات الزر الجانبي في الهاتف، الذي يمكن تخصيصه لتشغيل ميزات معينة عند الضغط عليه باستمرار.

ولمراجعة هذا الإعداد، افتح «الإعدادات»، ثم «إمكانية الوصول»، وانتقل إلى خيار «الزر الجانبي». بعد ذلك، راجع إعداد «الضغط مع الاستمرار للتحدث»، ويمكنك اختيار «Siri» أو «إيقاف» بحسب تفضيلاتك، لمنع تشغيل التحكم الصوتي عن طريق الخطأ.

آبل غيّرت شكل الأيقونة

ومن التفاصيل اللافتة أن رمز التحكم الصوتي لم يكن دائماً على شكله الحالي؛ ففي إصدارات سابقة من نظام التشغيل كان يظهر رمز ميكروفون للدلالة على تفعيل الميزة، قبل أن تستبدله آبل بالأيقونة الزرقاء التي تضم الخطوط والأسهم.

لذلك، فإن ظهور هذه الدائرة على شاشة آيفون لا يعني وجود عطل أو اختراق للهاتف، بل يشير إلى أن ميزة التحكم الصوتي تعمل. وإذا لم تكن بحاجة إليها، يمكنك إيقافها من إعدادات إمكانية الوصول خلال خطوات بسيطة.