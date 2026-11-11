لماذا صُنع حاسوب صغير من الذهب الخالص بسعر 1.7 مليون دولار؟

عادة ما تتنافس الأجهزة الإلكترونية في قوة المعالجات وسرعة الأداء وسعة التخزين وخفة الوزن، وانخفاض السعر، لكن هناك حاسوباً تجاوز ذلك بكثير خاصة في التصميم والمواد المستخدمة في التصنيع، فالحاسوب الذي يعد من أغرب نماذج صُنع هيكله من الذهب عيار 24 قيراطاً، ووصل سعره إلى نحو 1.7 مليون دولار، رغم أن استخدام هذا المعدن الثمين لا يقدم بالضرورة أفضل الحلول العملية لتبريد الأجهزة.

وبحسب تقرير نشره موقع «SlashGear» ، نقلاً عن موقع «FanlessTech» المتخصص في أخبار الأجهزة والتقنيات، طلب أحد عشاق الحواسيب هيكلاً ذهبياً مخصصاً من شركة «Kubb»، المعروفة بتصميم أجهزة كمبيوتر صغيرة تعمل دون مراوح، ويعتمد التصميم على استخدام جسم الجهاز نفسه في تبديد الحرارة الناتجة عن المكونات الداخلية، بدلاً من الاعتماد على مراوح التبريد التقليدية.

الذهب يدخل عالم الحواسيب الصغيرة

ينتمي الجهاز إلى فئة الحواسيب الصغيرة المعروفة باسم «Kubb Fanless»، وهي أجهزة مصممة لتوفير أداء الحواسيب المكتبية في مساحة محدودة، مع الاستغناء عن المراوح التي تصدر الضوضاء وتحتاج إلى مساحة إضافية داخل الهيكل.

ويعتمد هذا النوع من الأجهزة على الهيكل الخارجي بوصفه جزءاً من نظام التبريد، إذ تنتقل الحرارة من المعالج والمكونات الداخلية إلى جسم الجهاز، ثم تتبدد في الهواء المحيط. وتستخدم الشركة الألومنيوم في تصميماتها المعتادة لهذا الغرض، لكن الطلب الاستثنائي استبدل به الذهب عيار 24 قيراطاً.

وتكمن المفارقة في أن الذهب يتمتع بموصلية حرارية مرتفعة، ويذكر التقرير أنها أسرع بنحو 30 إلى 50% من الألومنيوم المستخدم في تصميمات الشركة، وهو ما يمنحه قدرة على نقل الحرارة بكفاءة. ومع ذلك، فإن هذه الميزة لا تعني أن الذهب هو الاختيار الأفضل لتصنيع هياكل الحواسيب، خصوصاً مع تكلفته الباهظة ووزنه المرتفع.

من 2.1 إلى 13 كيلوغراماً

لا تقتصر غرابة الحاسوب على سعره، بل تمتد إلى وزنه أيضاً، فبحسب التقرير، يصل وزن النسخة الذهبية إلى نحو 13 كيلوغراماً، مقارنة بنحو 2.1 كيلوغرام للتصميم الأصلي.

ويعني ذلك أن استخدام الذهب أضاف أكثر من 10 كيلوغرامات إلى وزن الجهاز، وهو فارق كبير بالنسبة إلى حاسوب صُمم أساساً ليكون صغير الحجم وسهل النقل. كما أن هذا الوزن يجعله أقرب إلى بعض الحواسيب المكتبية متوسطة الحجم، ويقلل من إحدى أبرز مزايا الأجهزة الصغيرة.

وتبرز هنا مشكلة أخرى تتعلق بالحرارة، فالحواسيب الصغيرة تواجه تحديات في التبريد بسبب محدودية المساحة الداخلية، خصوصاً عند استخدام معالجات قوية من إنتل أو AMD، ولهذا يعتمد تصميم Kubb Fanless على خصائص الهيكل في نقل الحرارة بعيداً عن المكونات الحساسة.

النحاس بديل أقل تكلفة

يشير التقرير إلى أن النحاس كان يمكن أن يمثل خياراً عملياً أقل تكلفة من الذهب، مع توفير قدرة جيدة على نقل الحرارة، فبدلاً من إنفاق مبالغ ضخمة على هيكل ذهبي، يمكن استخدام معادن أخرى تحقق الغرض التقني دون إضافة أعباء مالية ووزن غير ضروريين.

ويشبه هذا المشروع من حيث الفكرة بطاقة الرسومات الذهبية من شركة «Asus»، التي تجمع بين التصميم الفاخر والتقنيات المتقدمة لتبديد الحرارة. لكن الطابع الذهبي في هذه المنتجات يظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بالمظهر الفاخر والتميز، وليس بتحقيق قفزة تقنية تبرر التكلفة بالنسبة إلى معظم المستخدمين.

يبدو الحاسوب الذهبي مشروعاً استثنائياً موجهاً لهواة جمع الأجهزة النادرة والباحثين عن التفرد، أكثر من كونه منتجاً عملياً للاستخدام اليومي. فالسعر الذي يصل إلى 1.7 مليون دولار والوزن الذي يبلغ 13 كيلوغراماً يجعلان امتلاكه تجربة استعراضية باهظة، بينما تتوافر بدائل أقل تكلفة ووزناً تؤدي الوظيفة التقنية نفسها.