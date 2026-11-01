"طوق النجاة الفضائي".. السر الكامل لرمز القمر الصناعي في الآيفون

يظهر أعلى شاشة هاتف «آيفون»، خصوصاً أثناء السفر أو في المناطق التي تضعف فيها تغطية شبكات الهاتف المحمول، رمز القمر الصناعي، لكن هذا الرمز ليس مجرد مؤشر عادي، بل يشير إلى توافر ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، التي تتيح للمستخدم طلب المساعدة أو التواصل في حالات انقطاع الشبكات الخلوية والاتصال بالإنترنت عبر «واي فاي».

وتوفر هذه التقنية لمستخدمي الهواتف المتوافقة إمكانية التواصل مع خدمات الطوارئ، وإرسال الرسائل النصية، وطلب المساعدة على الطريق، فضلاً عن مشاركة الموقع الجغرافي، حتى في الأماكن التي لا تتوافر فيها تغطية خلوية، أما ظهور رمز «SAT» بشكل منفصل، فيعني أن الهاتف يستخدم خدمة اتصال عبر الأقمار الصناعية يوفرها مشغل الاتصالات.

وتتطلب هذه الميزات هاتف «آيفون 14» أو إصداراً أحدث، فيما يختلف توافرها بحسب الدولة والمنطقة، وكذلك نوع الخدمة المدعومة.

خدمات مختلفة

ولا يعني ظهور الرمز بالضرورة أن الهاتف أجرى اتصالاً فعلياً بقمر صناعي، إذ قد يشير إلى أن ميزات الاتصال الفضائي متاحة للاستخدام في المنطقة التي يوجد فيها الجهاز. وتوضح «أبل» أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية يتيح الوصول إلى خدمات مختلفة، تشمل «طوارئ SOS»، والرسائل، والمساعدة على الطريق، ومشاركة الموقع عبر تطبيق «تحديد الموقع»، بحسب الدولة والخدمة المتاحة فيها.

رمز «SAT»

أما رمز «SAT» الذي يظهر في شريط الحالة، فيحمل دلالة مختلفة، إذ يشير إلى استخدام الهاتف خدمة اتصال فضائي تقدمها شركة الاتصالات، من خلال شراكة مع أحد مزودي شبكات الأقمار الصناعية.

وقد تتيح هذه الخدمة إرسال الرسائل، وربما استخدام بعض التطبيقات أو البيانات المحدودة، وفقاً لما يوفره مشغل الاتصالات وشروط الباقة.

وتوضح «أبل» أن بعض خدمات الاتصالات الفضائية التي تقدمها شركات الاتصالات يمكن أن تعمل على هواتف «آيفون 13» والإصدارات الأحدث، بينما تتطلب ميزات الأقمار الصناعية التي توفرها «أبل» نفسها هاتف «آيفون 14» أو أحدث.

كيف تستخدم الاتصال عبر الأقمار الصناعية؟

يمكن الوصول إلى ميزات الأقمار الصناعية من خلال مركز التحكم، بالسحب إلى أسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة، ثم الضغط على زر الاتصال الخلوي واختيار «الأقمار الصناعية»، وبعدها تحديد الخدمة المطلوبة.

ويمكن الوصول إليها أيضاً من خلال تطبيق «الإعدادات»، ثم اختيار «الأقمار الصناعية»، وفي حال وجود اتصال خلوي أو شبكة «واي فاي»، قد لا يظهر خيار الاتصال الفعلي، ويتيح الهاتف بدلاً منه تجربة توضيحية للتعرف على طريقة استخدام الميزة.

متطلبات الاتصال الفضائي

ويتطلب الاتصال الفضائي وجود المستخدم في مكان مفتوح يسمح برؤية السماء والأفق بوضوح، إذ يمكن للأشجار الكثيفة والجبال والتلال والوديان والمباني المرتفعة أن تعيق وصول الإشارة أو تضعفها، كما أن إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية أبطأ من إرسالها عبر الشبكات التقليدية، فقد يستغرق إرسال الرسالة نحو 30 ثانية أو أكثر في الظروف المثالية، وقد يمتد إلى عدة دقائق بحسب طبيعة الموقع وجودة الاتصال وطول الرسالة.

وتنصح «أبل» بإمساك الهاتف بصورة طبيعية أثناء محاولة الاتصال، دون الحاجة إلى رفعه فوق الرأس أو مد الذراع، مع تجنب وضعه داخل الجيب أو الحقيبة، حتى لا تتأثر قدرته على الوصول إلى القمر الصناعي، ويستطيع الهاتف أيضاً الحفاظ على الاتصال الفضائي حتى بعد قفل الشاشة، ما يسمح باستمرار العملية دون الحاجة إلى إبقاء الشاشة مضاءة طوال الوقت.

خارج حدود شبكات الاتصالات التقليدية

وتعكس هذه الميزة توجهاً متزايداً نحو توسيع نطاق الاتصال بالهواتف الذكية خارج حدود شبكات الاتصالات التقليدية، خصوصاً في المناطق النائية والطرق البعيدة عن التجمعات السكانية.

ومع ذلك، فإن ظهور رمز القمر الصناعي لا يعني أن جميع خدمات الاتصال الفضائي متاحة في كل دولة، إذ يرتبط تشغيلها بالموقع الجغرافي، وطراز الهاتف، وإصدار نظام التشغيل، فضلاً عن اتفاقيات شركات الاتصالات مع مزودي الخدمة.