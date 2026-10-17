واتساب مزيف يتسلل إلى «جوجل بلاي».. نصف مليون تنزيل قبل كشف الخدعة

في واقعة تثير تساؤلات بشأن أمان التطبيقات على متجر «جوجل بلاي»، نجحت نسخة مزيفة تنتحل هوية تطبيق واتساب في جمع أكثر من 500 ألف عملية تنزيل، بعدما استغلت اسم التطبيق الشهير وأيقونته وصوره التوضيحية لتبدو كأنها النسخة الأصلية، في واقعة كشفت ثغرات محتملة في آليات مراجعة التطبيقات والإعلانات داخل المتجر.

وكشف موقع «Android Authority» التقني، أن التطبيق المزيف ظل متاحا على متجر جوجل بلاي لأكثر من شهر، بعدما ظهر للمرة الأولى خلال سبتمبر الماضي. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المستخدمين شاهدوه ضمن نتائج البحث المدفوعة، بل ظهر في حالات أعلى من التطبيق الرسمي عند البحث عن واتساب.

وحمل التطبيق اسم «WhatsApp Messenger»، واستخدم صورا وعبارات وصفية منسوخة من صفحة التطبيق الأصلي، ما جعل التمييز بينهما أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على الاسم والشكل الخارجي عند تنزيل التطبيقات.

لكن علامة فارقة ظهرت في بيانات المطور؛ إذ نُشرت النسخة المزيفة بواسطة حساب يحمل اسم «Agment Assets sallu»، ولم يكن يعرض تطبيقات أخرى على المتجر، بينما تصدر النسخة الرسمية شركة «WhatsApp LLC»، وتجاوز عدد تنزيلاتها 10 مليارات مرة.

وأشار التقرير إلى احتمال استفادة التطبيق المزيف من برنامج الوصول المبكر في متجر جوجل بلاي، وهو برنامج قد لا تظهر ضمن تطبيقاته مراجعات المستخدمين العامة، ما يحرم الباحثين عن التطبيق من أحد المؤشرات المهمة التي تساعدهم على اكتشاف النسخ المشبوهة. ومع ذلك، لم يُحسم أن هذه الآلية كانت السبب الفعلي وراء نجاح التطبيق في الوصول إلى هذا العدد من التنزيلات.

وتأتي الواقعة بعد أيام من اكتشاف تطبيق مزيف ينتحل هوية متصفح «جوجل كروم»، تجاوز عدد تنزيلاته 100 ألف عملية قبل أن يُزال من المتجر، في حادثة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التطبيقات المقلدة وقدرتها على خداع المستخدمين. كما أثارت تساؤلات بشأن فعالية إجراءات الفحص الأمني التي تعتمدها متاجر التطبيقات، خصوصا مع قدرة بعض التطبيقات الضارة على تجاوز هذه الإجراءات والوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين قبل اكتشافها وإزالتها.

ولتجنب الوقوع في الفخ، يُنصح مستخدمو هواتف أندرويد بالتحقق من اسم المطور قبل تنزيل تطبيق واتساب، والتأكد من ظهور «WhatsApp LLC» في صفحة التطبيق على متجر «جوجل بلاي»، إلى جانب مراجعة عدد التنزيلات والتقييمات وقراءة بعض مراجعات المستخدمين للتأكد من موثوقيته. كما ينبغي عدم الاعتماد على ترتيب نتائج البحث أو الإعلانات المدفوعة وحدها لتحديد التطبيق الأصلي، إذ قد تظهر التطبيقات المقلدة في مواقع متقدمة وتبدو للوهلة الأولى شبيهة بالتطبيق الرسمي. ومن الأفضل أيضا تجنب تنزيل واتساب من روابط مجهولة أو متاجر خارجية غير موثوقة، والتحقق من عنوان الموقع قبل الضغط على أي رابط يَعِد بتنزيل التطبيق، لأن هذه الخطوات تقلل احتمالات تثبيت نسخة مزيفة قد تعرض البيانات الشخصية أو الحسابات للخطر.