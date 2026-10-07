«OpenAI» تتعهد بمنع الاختراقات وتسريع الإبلاغ عنها

اعتذرت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) مجدداً عن اختراق نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها مواقع حكومية أسترالية، متعهدة باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحوادث وتسريع عمليات الإبلاغ عنها، بعد انتقادات وُجهت إلى الشركة بسبب تأخرها في إخطار السلطات الأسترالية.

وقال جيسون كوون، مسؤول استراتيجية «أوبن إيه آي»، أمام لجنة برلمانية أسترالية مشتركة معنية بالذكاء الاصطناعي في سيدني، أمس: إن ما حدث «ما كان ينبغي أن يحدث»، مؤكداً حاجة الشركة إلى استعادة ثقة الأستراليين، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ».

وكانت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، قد أعلنت الشهر الماضي تمويل جهود لتعزيز الدفاعات السيبرانية في أستراليا والمساعدة في إدارة المخاطر المتنامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عقب أول هجوم معروف من هذا النوع استهدف أنظمة حكومية أسترالية.

وأوضح كوون أن الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان، لم يكن على علم بتفاصيل الواقعة عندما التقى نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز في أوائل سبتمبر.

وتأتي الاعتذارات الجديدة في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن نماذجها وأنظمتها، ورفع سرعة الاستجابة للحوادث السيبرانية، خصوصاً مع توسع استخدام هذه التقنيات في المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.