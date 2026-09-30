إنستغرام يوسّع شراكته مع المدارس

وسع تطبيق إنستغرام حضوره في البيئة التعليمية من خلال إضافة مجموعة جديدة من الأدوات المخصصة للمدارس والطلاب الموثقين، ضمن برنامج شراكة المدارس، الذي يمنح المؤسسات التعليمية مساحة أكثر تنظيمًا للتواصل مع طلابها وإدارة الأنشطة والفعاليات عبر التطبيق.

وأطلقت شركة Meta البرنامج العام الماضي، مع تعهد بإعطاء أولوية لبلاغات الطلاب في المدارس المشاركة عند تعرضهم للتنمر أو المضايقة على المنصة، على أن تُرفع هذه البلاغات في قائمة المراجعة، مع الاستجابة لها خلال 48 ساعة.

تحديث جديد

وبموجب التحديث الجديد، تستطيع المدارس المشاركة إنشاء أندية وفرق داخل التطبيق، لتكون بمثابة مركز موحد لنشر الأخبار والمعلومات والإعلان عن الفعاليات والمواعيد.

ويمكن لمسؤولي هذه الأندية والفرق، إلى جانب المسؤول الرئيسي عن برنامج الشراكة في المدرسة، نشر Stories وNotes للتواصل مع الطلاب.

وعلى سبيل المثال، يستطيع مسؤول فريق كرة السلة نشر إعلان عبر قصص المدرسة حول مواعيد اختبارات اختيار أعضاء الفريق.

كما أصبح بإمكان مسؤولي المدارس إنشاء قنوات (Channels) لنشر الإعلانات والتحديثات المهمة التي تهم المجتمع المدرسي، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

ملاحظات مدرسية

ولا تفتح هذه المساحات أمام جميع مستخدمي إنستغرام، إذ يقتصر الوصول إلى قصص وملاحظات المدرسة على الطلاب الذين تم التحقق من هويتهم.

ولتنفيذ ذلك، تتعاون Meta مع خدمة UNiDAYS للتحقق من هوية الطالب قبل السماح له بالانضمام إلى مجتمع مدرسته داخل التطبيق.

وبعد إتمام عملية التحقق، يحصل الطالب على إمكانية الوصول إلى دليل المدرسة الذي يضم زملاءه الذين تم التحقق منهم، كما يمكنه إضافة شريط يحمل اسم المدرسة إلى ملفه الشخصي، يظهر فقط للطلاب والمراهقين الذين يتابعهم ويتابعونه بدورهم.

مجتمعات مدرسية

وتدخل هذه الميزات حيز التنفيذ مع إطلاقها، في خطوة توسع استخدام إنستغرام داخل المجتمعات المدرسية، من منصة للتواصل الاجتماعي إلى أداة يمكن استخدامها في تنظيم الأنشطة، ونشر الإعلانات، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمدرسة وأولياء الأمور والمعلمين.

ويأتي ذلك إلى جانب تركيز البرنامج على التعامل مع بلاغات التنمر والمضايقات التي يقدمها طلاب المدارس المشاركة، ما يمنح المؤسسات التعليمية دورًا أكبر في إدارة وجود طلابها على المنصة.