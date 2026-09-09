سامسونغ تودّع تطبيقين شهيرين 31 ديسمبر المقبل

تستعد شركة سامسونغ لإيقاف اثنين من تطبيقات الواقع المعزز على هواتف Galaxy، في خطوة قد تنهي وجود Quick Measure وAR Doodle بصورتهما الحالية، مع احتمال عودتهما مستقبلًا بعد تطويرهما.

وبحسب التحديث الأخير لصفحات التطبيقين على متجر Galaxy Store، سيتوقف تنزيلهما اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. أما المستخدمون الذين سبق لهم تثبيتهما، فيمكنهم الاستمرار في استخدامهما، لكن بعض وظائفهما ستتوقف أو تتأثر اعتبارًا من عام 2027.

كان تطبيق Quick Measure يتيح لمستخدمي هواتف Galaxy قياس المسافات والارتفاعات والأبعاد في العالم الحقيقي، عبر توجيه كاميرا الهاتف نحو الجسم المراد قياسه.

ورغم قرار إيقاف التنزيلات، تركت سامسونغ الباب مفتوحًا أمام عودة التطبيق، مؤكدة في التحديث الأخير أنها تعمل على تقديم خدمات محسّنة مستقبلًا، من دون الكشف عن موعد محتمل لإعادة إطلاقه أو طبيعة التغييرات المرتقبة.

بيئة محيطة

أما AR Doodle فكان يقدم تجربة أكثر ترفيهًا، إذ يسمح للمستخدم بالرسم عبر كاميرا الهاتف، ثم تسجيل فيديو تظهر فيه الرسومات وكأنها تتحرك داخل البيئة المحيطة.

وحصل التطبيق على تحديث نهائي مماثل للتطبيق الآخر، فيما لا تزال سامسونغ غير واضحة بشأن ما إذا كان سيعود مستقبلًا، وما الشكل الذي قد يتخذه في حال إعادة تطويره.

سبب الإيقاف

يأتي القرار في وقت يبدو فيه أن سامسونغ أصبحت أكثر تحفظًا تجاه تطبيقات الواقع المعزز، ومع إطلاق One UI 7، أزالت الشركة Quick Measure وAR Doodle من التطبيقات المدمجة افتراضيًا، وحولتهما إلى تطبيقات اختيارية يمكن للمستخدم تنزيلها عند الحاجة.

وقد يعكس ذلك تراجع الاهتمام الجماهيري ببعض تجارب الواقع المعزز مقارنة بالتوقعات السابقة، بالتزامن مع تباطؤ نمو هذا النوع من التقنيات في بعض الاستخدامات الاستهلاكية.

الواقع المعزز ليس الواقع الافتراضي

ولا ينبغي الخلط بين الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، فالواقع المعزز يضيف عناصر رقمية إلى البيئة الحقيقية التي يراها المستخدم عبر الكاميرا، مثل الرسومات الافتراضية أو الشخصيات الرقمية في ألعاب من نوع Pokémon GO.

أما الواقع الافتراضي، فينقل المستخدم إلى عالم رقمي مصطنع بالكامل، وغالبًا ما يتطلب نظارات أو خوذات وأجهزة استشعار ومعدات أخرى للحصول على تجربة غامرة.

وبعبارة بسيطة، الواقع المعزز يضيف العالم الرقمي إلى عالمك الحقيقي، بينما الواقع الافتراضي ينقلك إلى عالم رقمي جديد بالكامل.

ورغم إيقاف التطبيقين، لم تغلق سامسونغ الباب أمام هذه التقنية بالكامل؛ إذ لا تزال بعض تجارب الواقع المعزز متاحة عبر تطبيق AR Zone على أجهزة Galaxy المتوافقة.

لذلك، قد لا تكون خطوة إيقاف Quick Measure وAR Doodle نهاية اهتمام سامسونغ بالواقع المعزز، بقدر ما تكون إعادة ترتيب لأولوياتها وتطويرًا لتجاربها في هذا المجال.

قدرات جديدة

ويبقى السؤال: "هل تعود تطبيقات سامسونغ القديمة بقدرات جديدة، أم أن الشركة بدأت بالفعل طي صفحة من تجارب الواقع المعزز على هواتف Galaxy؟".