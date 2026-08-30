آيفون 18 برو وألترا.. 4 فروقات تحسم اختيارك





تستعد شركة "آبل" استنادا إلى التسريبات والتوقعات المتداولة، للكشف عن أحدث هواتفها الرائدة، ومن بينها آيفون 18 برو وآيفون ألترا. وبينما يُتوقع أن يكون السعر أحد أبرز الاختلافات بين الطرازين، تشير التقارير إلى مجموعة من الاختلافات الأخرى المتعلقة بالكاميرات والبطارية وتقنيات التحقق من الهوية، وفق تقرير لموقع "9to5mac" التقني.

1. الكاميرا الرئيسية

تشير الشائعات إلى أن آيفون 18 برو سيحصل على تغييرات كبيرة في الكاميرا الرئيسية، من بينها تطوير تقنية فتحة العدسة المتغيرة، بينما تشير التوقعات إلى أن آيفون ألترا قد لا يحصل على هذه الميزة.

وانتشرت شائعات فتحة العدسة المتغيرة منذ فترة، لكن طريقة تطبيق آبل لهذه التقنية لا تزال غير واضحة تماما. وقد تساعد هذه الميزة على تحسين التصوير الرأسي، وتوفير مستويات جديدة من التحكم في عمق المجال، إلى جانب إمكانية تحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن المتوقع أن تكون المكونات اللازمة لتوفير فتحة العدسة المتغيرة أكبر من تلك المستخدمة في الكاميرا الرئيسية الحالية. ولهذا السبب، يُعتقد أن تصميم آيفون ألترا فائق النحافة قد لا يوفر المساحة الكافية لإضافة هذه التقنية.

2. بطارية أكبر في آيفون 18 برو ماكس

تشير التسريبات التنظيمية إلى أن آيفون ألترا قد يقدم عمر بطارية ممتازا، لكن سلسلة برو، وتحديدا آيفون 18 برو ماكس، قد تظل صاحبة أفضل عمر بطارية بين هواتف آيفون.

وتشير التقارير إلى أن آيفون 18 برو ماكس سيحصل على بطارية أكبر بنسبة 10% مقارنة ببطارية آيفون 17 برو ماكس، إلى جانب الاستفادة من تحسينات كفاءة معالج A20 برو وشريحة الاتصال C2. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يقدم الهاتف عمر بطارية هو الأطول على الإطلاق بين هواتف آيفون.

وبسبب تصميم آيفون ألترا القابل للطي، يصعب الحكم على عمر بطاريته اعتمادا على المواصفات وحدها. لكن تصميمه فائق النحافة والبطارية الأصغر حجمًا قد يحدان من قدرته على منافسة آيفون 18 برو ماكس في هذا الجانب.

3. التعرف على الوجه

لأول مرة منذ سنوات، قد لا يقدم أحد الطرازات الرائدة الجديدة من آيفون تقنية التعرف على الوجه «فيس آي دي». وبدلًا من ذلك، تشير التقارير إلى أن آيفون ألترا قد يعتمد على التعرف على البصمة «تاتش آي دي».

أما آيفون 18 برو، فمن المتوقع أن يستمر في استخدام نظام «فيس آي دي» الذي تعتمد عليه آبل منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وبحسب التقارير، لم تتمكن آبل من توفير مساحة كافية في تصميم آيفون ألترا فائق النحافة لاستيعاب مكونات تقنية «فيس آي دي». كما أن دعم هذه التقنية بشكل كامل في الهاتف القابل للطي كان سيتطلب وجود مجموعتين من المكونات، واحدة للشاشة الخارجية وأخرى للشاشة الداخلية.

وبذلك، قد يمثل استمرار «فيس آي دي» في آيفون 18 برو اختلافًا مهمًا بين الطرازين، خصوصًا بالنسبة إلى المستخدمين الذين يفضلون التعرف على الوجه بدلًا من البصمة.

4. الكاميرا المقربة

من المتوقع أن يظل آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس الطرازين اللذين يقدمان كاميرا مخصصة للتقريب البصري، بينما سيحتوي آيفون ألترا على كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع، من دون كاميرا مخصصة للتقريب البصري.

وقد يكون هذا الاختلاف مهما بالنسبة إلى المستخدمين الذين يعتمدون على عدسة التقريب، خصوصًا مع الشائعات التي تشير إلى أن آبل ستجري تحسينات على كاميرا التقريب هذا العام، بما في ذلك استخدام فتحة عدسة أكبر.

وبناءً على هذه التوقعات، قد يكون آيفون 18 برو خيارا أكثر ملاءمة لمن يولي أهمية كبيرة لقدرات التصوير والتقريب البصري.

تجربة آيفون التقليدية

هذه ليست ميزة بالمعنى الحرفي، لكنها تستحق الذكر. فبالنسبة إلى كثير من المستخدمين، قد يكون الحفاظ على تجربة الاستخدام التقليدية لهواتف آيفون عاملًا مهمًا عند الاختيار.

فبحسب التسريبات، سيختلف آيفون ألترا عن الطرازات السابقة، إذ سيأتي بتصميم قابل للطي وشاشتين، واحدة خارجية وأخرى داخلية، بأحجام وأشكال قد تبدو غير مألوفة مقارنة بتصميم آيفون التقليدي.

وقد يحتاج المستخدم إلى بعض الوقت للتأقلم مع آلية طي الهاتف وفتحه بدلًا من استخدام شاشة واحدة كما هو الحال في هواتف آيفون الحالية.

ويُعد آيفون منتجا يحظى بشعبية كبيرة بتصميمه الحالي. ورغم أن الهواتف القابلة للطي أصبحت تحظى بانتشار واسع، فإن تصميم آيفون 18 برو التقليدي قد يمثل ميزة بالنسبة إلى شريحة من المستهلكين الذين يفضلون الشكل المعتاد للهاتف ولا يرغبون في تجربة تصميم مختلف.

سيعتمد الاختيار على احتياجات المستخدم؛ فآيفون 18 برو قد يجذب من يفضل التصميم التقليدي والكاميرات المتقدمة والتعرف على الوجه، بينما قد يجذب آيفون ألترا من يبحث عن تجربة مختلفة مع التصميم القابل للطي والنحافة الشديدة.