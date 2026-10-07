بدلًا من البشر.. روبوت يقتحم مناطق المتفجرات والطاقة الخطرة

في غضون خمسة أشهر فقط، طورت شركة ناشئة في سان فرانسيسكو روبوتا بشريا يحمل اسم «روجر»، قادرا على المشي والعمل عن بُعد في بيئات شديدة الخطورة، في محاولة لإبعاد المتخصصين عن المتفجرات ومعدات الطاقة الخطرة.

وتطور شركة «مينيرفا هيومانويدز» الروبوت ليجمع بين التحكم البشري عن بُعد وبرمجيات داخلية تتولى بعض الوظائف الأساسية، مثل الحفاظ على التوازن والتنقل واستعادة الوضع الطبيعي بعد السقوط. ويستهدف «روجر» مهام من بينها إزالة الذخائر المتفجرة، والاستجابة لحوادث المواد الخطرة، والعمل في منشآت النفط والغاز البحرية ومواقع الطاقة ذات الجهد العالي.

ويتحكم المشغل في الروبوت باستخدام نظارة واقع افتراضي، تتيح له رؤية ما تلتقطه كاميرات «روجر» والتحكم في حركاته، بما في ذلك تنفيذ المهام التي تتطلب استخدام كلتا اليدين.

وأعلنت «مينيرفا» حصولها على تمويل أولي يقارب 10 ملايين دولار بقيادة «جنرال كاتاليست»، وبمشاركة «لونغ جورني فنتشرز» و«كريدو فنتشرز». وقالت الشركة إن التمويل سيدعم تطوير تطبيقات «روجر»، تمهيدًا لبدء أولى تجاربه المدفوعة هذا الخريف.

ولا يستهدف النظام الاستغناء عن الإنسان بالكامل، إذ صُمم ليبقي المتخصص المدرب مسؤولًا عن اتخاذ القرارات، بينما يتولى الروبوت تنفيذ المهام داخل المنطقة الخطرة، بما يسمح بإبقاء جسم المشغل بعيدًا عن مصدر التهديد.

وتتولى منظومة «مينيرفا إنتليجنس» الداخلية إدارة الوظائف التي يصعب على المشغل التحكم فيها بصورة مستمرة، مثل توازن الروبوت وتوجيهه واستعادة توازنه بعد السقوط. ووفق الشركة، تتيح حلقات التحكم منخفضة التأخير ترجمة حركات المشغل إلى استجابات مباشرة من الروبوت.

وتستهدف هذه الآلية إحدى مشكلات روبوتات إزالة المتفجرات الحالية، إذ تعتمد بعض الأنظمة على مركبات مجنزرة مزودة بذراع آلية واحدة، ما يحد من قدرتها على تنفيذ المهام التي تتطلب استخدام اليدين أو مستوى مرتفعًا من المهارة اليدوية.

وقال دومينيك أسكويث، الجندي السابق في القوات الخاصة البريطانية ورئيس العمليات الخطرة في «مينيرفا»، إن «روجر» يمكن أن يتيح للمشغل استخدام مهاراته ويديه لتنفيذ المهمة، بينما يبقى جسده بعيدًا عن منطقة الخطر، وفقًا لموقع «Interesting Engineering».

وتقول الشركة إن المشغلين يستطيعون تعلم التحكم الكامل في جسم «روجر» خلال دقائق، لكنها لم تكشف حتى الآن عن بيانات تفصيلية بشأن الحمولة أو عمر البطارية أو سرعة التشغيل أو دقة التلاعب.