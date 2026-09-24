روبوت يقاتل إنساناً.. 44 ثانية تنتهي بركلة قاضية (فيديو)

بدت المواجهة وكأنها مشهد خرج من أحد أفلام الخيال العلمي، لكن هذه المرة داخل قفص حقيقي؛ إذ واجه روبوت مقاتلًا بشريًا في نزال غريب بمدينة سان فرانسيسكو.

ويُظهر مقطع فيديو مدته 44 ثانية فرانكي لابينّا، المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرتديًا معدات واقية، وهو يواجه روبوتًا بشريًا يبلغ طوله نحو ستة أقدام داخل قفص ثماني الأضلاع.

ونظمت شركة الروبوتات REK، ومقرها سان فرانسيسكو، المواجهة في 18 سبتمبر، ووصفتها بأنها أول مواجهة من نوعها بين إنسان وروبوت بشري.

ويظهر لابينّا وهو يتقدم نحو الروبوت ويوجه إليه عدة لكمات، قبل أن يرد الآلي بسلسلة من الركلات واللكمات، وينتهي المشهد بركلة تدفع المقاتل البشري وتسقطه أرضا داخل القفص.

وصُممت الآلة خصيصًا لهذا الحدث بمظهر مستوحى من شخصية «تيرميناتور» السينمائية، بما في ذلك رأس ذي ملامح مخيفة، ما منح المواجهة طابعًا أقرب إلى أفلام الخيال العلمي منه إلى عروض الروبوتات التقليدية.

والروبوت المستخدم هو EngineAI T800، وهو روبوت بشري كامل الحجم طورته شركة EngineAI الصينية للروبوتات، وفقًا لتقارير عن الحدث.

وأطلقت REK على المواجهة وصف «أول قتال بين إنسان وروبوت تيرميناتور»، وقالت إنها ستنشر المزيد من اللقطات.

ولم يكن الروبوت يقاتل بشكل مستقل، ولم يتخذ قراراته القتالية بنفسه، فقد كان يتحكم به مشغل بشري عن بُعد، ما يعني أن المواجهة لم تكن اختبارًا لروبوت يتمتع بذكاء اصطناعي قادر على تعلم فنون القتال واتخاذ قراراته بصورة مستقلة، بقدر ما كانت استعراضًا للقدرات البدنية لروبوت بشري يجري توجيهه بواسطة إنسان.

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