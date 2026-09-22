بطارية "آيفونك" تنفد سريعاً أثناء القيادة؟ أعرف السبب والحل بسيط

لم تعد الرحلات الطويلة تتطلب شراء خرائط ورقية أو طباعة مسارات الطريق قبل الانطلاق، فقد أصبحت الهواتف الذكية وسيلة أساسية للوصول إلى الوجهات واستكشاف أماكن جديدة دون الخوف من الضياع.

وبالنسبة إلى مستخدمي أجهزة «آيفون»، يوفر نظام Apple CarPlay طريقة مريحة لربط الهاتف بالسيارة والاستفادة من تطبيقات الملاحة والترفيه أثناء القيادة.

لكن هذه الراحة قد تأتي بتكلفة غير متوقعة، إذ يمكن أن يسهم الاستخدام المكثف لتطبيقات الملاحة والاتصال اللاسلكي في استنزاف بطارية الهاتف بسرعة، خصوصاً عند تشغيل عدة خدمات في الوقت نفسه.

ويعتمد استخدام الهاتف أثناء القيادة على مجموعة من التقنيات والخدمات، من بينها: الاتصال بشبكات Wi-Fi وBluetooth، استخدام بيانات الهاتف المحمول، تشغيل تطبيقات الملاحة مثل «Google Maps» و«Waze»، إجراء المكالمات وإرسال الرسائل، والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات أخرى في الخلفية.

وتحتاج تطبيقات الملاحة إلى العمل المستمر لتحديد موقع السيارة وتحديث المسار وتقديم التوجيهات في الوقت الفعلي. كما تتواصل مع مصادر خارجية للحصول على بيانات الموقع وحركة المرور، الأمر الذي قد يزيد استهلاك الطاقة، خصوصاً عند تشغيل خدمات أخرى بالتزامن.

ومع إضافة مزيد من المزايا إلى CarPlay، يمكن أن يزداد الضغط على موارد الهاتف. فقد طرحت «Apple» في عام 2025 تحديثات تضمنت تطبيقات جديدة، وأداة للموسيقى المحيطة، وتكاملاً مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي مزايا قد تضيف عبئاً إضافياً على جهاز يعاني أساساً من ضعف عمر البطارية.

لكن الحل، وفقاً للتقرير، قد يكون بسيطاً وتقليدياً وهو العودة إلى استخدام كابل الشحن بدلاً من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي.

مزايا

يوفر التحول من CarPlay اللاسلكي إلى الاتصال السلكي مجموعة من المزايا، من بينها، اتصال أكثر استقراراً، تحسين جودة الصوت، إعداد سهل بمجرد توصيل الكابل، المساعدة في إبقاء آيفون مشحوناً أثناء القيادة.

وتكمن أهمية الميزة الأخيرة في أن توصيل الهاتف بالسيارة عبر الكابل لا يكتفي بنقل البيانات وتشغيل CarPlay، بل يتيح أيضاً شحن الجهاز أثناء الرحلة، ما قد يقلل من مشكلة انخفاض البطارية، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة أو عند استخدام تطبيقات الملاحة لفترات ممتدة.

وتتوفر كابلات مخصصة للاستخدام داخل السيارات بأطوال مختلفة، وبعضها مصمم لتقليل التشابك والوصول بسهولة إلى المقاعد الخلفية.

تشابك

يشير التقرير إلى وجود كابلات ملتفة من شركة «KIYODA»، وهي مصممة لتقليل احتمالات التشابك مقارنة بالكابلات التقليدية.

أما مستخدمو أجهزة آيفون الأقدم التي تعتمد منفذ " Lightning"، فتتوفر لهم خيارات تشمل: كابلات USB-A إلى Lightning.، كابلات USB-C إلى Lightning.، أطوال مختلفة، مثل 3 أقدام و6 أقدام، خيارات تدعم الشحن السريع وسرعات نقل بيانات تصل إلى 480 ميغابت في الثانية، بحسب المنتج المشار إليه.

السبب المباشر

رغم أن استخدام CarPlay قد يتزامن مع انخفاض شحن الهاتف، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه السبب المباشر في كل حالة. فقد تكون هناك تطبيقات أخرى تستهلك الطاقة في الخلفية، أو قد يكون الهاتف يعاني من تراجع في صحة البطارية.

ويقدم استخدام الكابل السلكي حلاً عملياً يجمع بين تشغيل CarPlay وشحن الهاتف، مع ضرورة التحقق من إعدادات البطارية لمعرفة ما إذا كانت هناك تطبيقات أخرى تقف وراء الاستنزاف.