إماراتي يدمج الذكاء الاصطناعي والاستدامة في قطاع الصناعة

قدّم المهندس الإماراتي محمد أحمد البلوشي نموذجاً مشرّفاً لشباب الوطن الذين حوّلوا دعم القيادة الرشيدة إلى إنجازات نوعية، إذ دمج بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة ضمن بيئة صناعية واقعية، مجسّدًا رؤية دولة الإمارات في صناعة المستقبل بسواعد أبنائها، وذلك في مشهد عبّر عن معاني التمكين والفخر الوطني.

وأكد محمد البلوشي، عضو جمعية المخترعين الإماراتية واللجنة العالمية لتقييم التكنولوجيا في الجمعية الدولية للأتمتة، إيمانه بأن «الابتكار ليس فكرة، بل رسالة ومسؤولية يمكن من خلالها صناعة أثر حقيقي»، وهي قناعة رافقته منذ أيام الدراسة، حين بدأ رحلة البحث عن حلول تخدم الناس وتواجه التحديات المجتمعية.

ومن أبرز إنجازاته تصميم مشروع «الأطراف الصناعية الذكية» للأطفال من أصحاب الهمم، والذي جمع بين الفعالية الحركية والكلفة المنخفضة، مؤكدًا أن البعد الإنساني كان جوهر الدافع وراء تطوير هذا الابتكار.

وواصل البلوشي مسيرته المهنية مهندسًا للصيانة في شركة «دوكاب»، إذ استفاد من البيئة الصناعية المتقدمة التي وفّرتها له في اختبار أفكاره وتطبيقها عمليًا في مجالات رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة.

وفي موازاة ذلك، مثّل صوت الشباب داخل بيئة العمل من خلال عضويته في مجلس شباب «دوكاب»، مسهمًا في تفعيل دور الكفاءات الشابة وطرح مبادرات.

كما شارك في عدد من البرامج التخصصية البارزة، من بينها «قادة الذكاء الاصطناعي العالميين»، وتم اختياره ضمن «البرنامج الوطني للشباب المحترفين» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي أتاح له فرصة نوعية لفهم المواصفات الفنية والمتطلبات للقطاع الصناعي من الداخل، والمشاركة في تطوير حلول وطنية ترتكز على مفاهيم الجودة والتقنيات المبتكرة

ومن أبرز النقاط الفارقة في رحلة محمد تمثيله لدولة الإمارات ضمن وفد رسمي إلى اليابان، حيث ناقش مستقبل تخزين الطاقة وتطوير البطاريات، واطّلع على تجارب متقدمة في الصناعة والتقنيات المستدامة.