في وقت يتجه فيه العالم إلى تسليم مزيد من المهام اليومية للذكاء الاصطناعي، من التسوق إلى شراء التذاكر وترتيب الرحلات، تحدث مفارقة غير متوقعة داخل بعض المطاعم البريطانية: التكنولوجيا الأحدث تعيدهم إلى واحدة من أقدم وسائل الحجز، الهاتف.

وبحسب الغارديان، بدأ أصحاب مطاعم في بريطانيا الاعتماد بصورة أكبر على المكالمات الهاتفية بدلاً من أنظمة الحجز الإلكتروني، في محاولة للتعامل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي القادرة على البحث عن الطاولات وتنفيذ الحجوزات نيابة عن المستخدمين.

وتتزايد المخاوف بالتزامن مع إطلاق شركة «ميتا» مساعدها الذكي «ميوز» في بريطانيا، بعد انتشاره في الولايات المتحدة، حيث جرى تنزيله ملايين المرات. ويمكن للمستخدم، بعد منحه الأذونات اللازمة، ربط المساعد بتطبيقاته وبريده الإلكتروني وتكليفه بمهام تشمل التسوق وحجز المطاعم والسفر.

وتقول «ميتا» إن المساعد يطلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ عمليات مثل الشراء أو إرسال البريد الإلكتروني.

لكن الراحة التي تعد بها هذه التكنولوجيا للمستهلك قد تتحول إلى صداع على الطرف الآخر.

فمنصات الحجز والمطاعم تواجه نوعاً جديداً من الزبائن لا ينام ولا يمل من تحديث الصفحة، ويمكنه البحث عن طاولة بسرعات لا يستطيع الإنسان مجاراتها.

ووفق ما أوردته الغارديان، وصلت المشكلة في الولايات المتحدة إلى حد حظر منصة «Resy» للروبوتات بعد مواجهة حسابات تستخدمها لاقتناص الحجوزات في المطاعم التي يصعب إيجاد طاولات فيها.

وأصبحت الظاهرة مصدر قلق للمطاعم البريطانية أيضاً، لكن إحدى أغرب المواجهات لم تحدث على تطبيق أو موقع إلكتروني، وإنما عبر مكالمة هاتفية.

ديف شتراوس، الشريك في ملكية مطعم «Bouchon Racine» في لندن، قال إنه يجيب بنفسه عن مكالمات الحجوزات يومياً ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، وفي إحدى المرات، جاءه اتصال بدا طبيعياً في البداية.

كان الصوت واقعياً بشكل لافت، لكنه شعر بأن«هناك شيئاً غير طبيعي»، فسأل المتصل مباشرة إن كان روبوتاً، ليأتيه الرد بأنه بالفعل جزء من عملية حجز بالذكاء الاصطناعي.

المشهد أخذ منحى أكثر غرابة، إذ قال شتراوس إنه دخل في جدال مع الروبوت وطلب منه ألا يتصل به مجدداً، قبل أن يعترف بأن التجربة لم تكن مرضية تماماً، لأن الروبوت «لم يجادله في المقابل».

وخلف الطرافة، هناك مشكلة تجارية حقيقية، فالذكاء الاصطناعي قادر على جعل المنافسة على الطاولات النادرة أكثر حدة.

وفي نيويورك، حيث قد يصبح الحصول على حجز في بعض المطاعم رمزاً للمكانة الاجتماعية، استهدفت روبوتات الحجز مطاعم شديدة الشعبية مثل «4 Charles Prime Rib» في «West Village»، فيما أشارت مصادر في «Resy»، بحسب الغارديان، إلى اضطرار المنصة لحظر حسابات متعددة تستخدم الروبوتات للحصول على طاولات هناك.

وتخشى كيمبرلي كوك، التي تعمل في خدمات حجوزات المطاعم الراقية لصالح مشاهير، من أن يؤدي تدفق وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى«فوضى مطلقة»، فهي تعتمد على المكالمات و«واتساب» والعلاقات الشخصية مع المطاعم للحصول على الحجوزات، وترى أن التطبيقات تزيل عن العملية عنصر معرفة من سيأتي فعلاً إلى المطعم.

وقد يحجز الروبوت الطاولة بكفاءة، لكنه لا يضمن حضور صاحب الحجز، فيما تمثل الطاولات الفارغة، خصوصاً خلال المواسم المزدحمة، خسارة مباشرة للمطعم.

لهذا يجد بعض أصحاب المطاعم أنفسهم يتحركون في الاتجاه المعاكس تماماً للتحول الرقمي.

جيريمي كينغ، الذي يمتلك مطاعم في لندن من بينها «Simpson’s in the Strand» و«Arlington» و«The Park»، يقول إن الاتجاه المتزايد نحو جعل التعاملات أقل شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي دفعه إلى جعل مطاعمه «أكثر تناظرية»، حتى إن الاتصال هاتفياً قد يمنح الزبون فرصة أفضل للحصول على طاولة مميزة.

المفارقة أن انتشار هذه الروبوتات مرشح للزيادة، فقد أعلنت «ميتا» شراكات مع شركات بريطانية بينها «ماركس اند سبنسر» و«كريز» و«ساينسبيريز» و«إيزي جيت»، بما يسمح لـ«ميوز» بالتفاعل بصورة أسهل مع خدماتها الرقمية.