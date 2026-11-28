لم تكن تسع قطع صغيرة من بيتزا «مارغريتا» مجرد طلب عشاء عادي، ففي بريطانيا، تحوّل طلب من «بابا جونز» إلى محطة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، بعدما نفّذ وكيل ذكي عملية شراء ودفع مباشرة من الحساب المصرفي، من دون استخدام بطاقة ائتمان أو خصم.

خطوة تبدو صغيرة، لكنها قد تكون بداية تحول أكبر في الطريقة التي نتسوّق وندفع بها.

ووفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، أصبحت العملية أول عملية شراء في المملكة المتحدة ينفذ فيها وكيل ذكاء اصطناعي عملية دفع بلا بطاقة لدى متجر بريطاني ولصالح عميل حقيقي، بحسب شركة المدفوعات «TrueLayer».

وجرت التجربة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية التابعة لهيئة السلوك المالي البريطانية «FCA»، وباستخدام خدمات «Lloyds Bank» و«ترو لاير».

القصة بدأت حين تحدث المستخدمون إلى وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ«بابا جونز»، وشرحوا له المناسبة والمتطلبات الغذائية.

اقترح الوكيل النكهات والكميات المناسبة، ثم جرى تأكيد الطلب، لتصل البيتزا لاحقاً، لكن الجديد لم يكن اختيار الطعام، وإنما ما حدث عند الدفع.

فعوضاً عن إدخال بيانات البطاقة، كان الوكيل مخولاً بطلب الدفع من الحساب المصرفي المرتبط بحساب العميل.

ووفقاً لـ«ترو لاير»، تتيح تقنية الخدمات المصرفية المفتوحة ربط الحساب البنكي مباشرة، فيما يضع العميل حدود الإنفاق لدى مصرفه، بحيث لا يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي تجاوزها.

كما تتم عملية التفويض داخل تطبيق البنك، من دون مشاركة كلمات المرور أو بيانات الدخول المصرفية مع الوكيل.

وذكرت الغارديان أن التجربة تضمنت سقفاً محدداً للإنفاق في كل معاملة، إضافة إلى حد شهري، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي مُنح القدرة على التصرف، ولكن داخل حدود مالية وضعها الإنسان مسبقاً.

وقال فرانشيسكو سيمونيسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«ترو لاير»، إن المعاملة اكتملت من دون مشاركة أرقام الحسابات أو كلمات المرور، وبمستوى أمني مرتفع، لكنه يرى أن أهمية التجربة تتجاوز كثيراً طلب البيتزا نفسه، معتبراً أنها تمثل خطوة أولى نحو اعتماد أوسع لتقنيات يمكن أن تغيّر عادات الشراء بصورة جذرية.

والعبارة الأكثر لفتاً التي استخدمها سيمونيسكي كانت: «اليوم بيتزا.. وغداً كل شيء آخر»، في إشارة إلى طموح الشركات لتحويل وكلاء الذكاء الاصطناعي من أدوات تساعد المستهلك على البحث والمقارنة إلى أدوات قادرة على إتمام عملية الشراء والدفع نيابة عنه.

وقد يصل هذا التحول إلى واحدة من أكبر مناسبات التسوق في العالم. إذ قال سيمونيسكي لـBBC Radio 4 إن هذا ربما يكون«آخر بلاك فرايدي كما نعرفه»، متوقعاً أن يشتري وكلاء الذكاء الاصطناعي الهدايا نيابة عن المستخدمين خلال العام المقبل، وأن يمتد دورهم لاحقاً إلى إدارة جوانب من المال ومقارنة المنتجات المعقدة.

وشدد سيمونيسكي نفسه على أن الحكم البشري والرقابة سيظلان ضروريين، وأن استخدام هذه الأنظمة يحتاج إلى ضوابط وتكنولوجيا ملائمة ومعايير أمنية مرتفعة. كما أشار إلى أن المستهلكين سيظلون مشمولين بقواعد حماية المشترين عند وقوع أخطاء في عملية الطلب.