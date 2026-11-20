قبل أسابيع فقط من سقوط واحد من أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، كان جنسن هوانغ لا يزال يدافع عن فكرة كررها كثيراً في واشنطن: الولايات المتحدة تخطئ عندما تحاول عزل الصين عن التكنولوجيا الأمريكية، وإن منع الشركات الصينية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة قد لا يوقف بكين، وإنما يدفعها إلى بناء بدائلها الخاصة والاستغناء في النهاية عن أمريكا.

اليوم، لم يعد هوانغ رئيساً تنفيذياً لإنفيديا، ففي 12 نوفمبر، انتهت مسيرته التي امتدت 33 عاماً على رأس الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993، بعد أيام من الكشف عن علاقات شخصية أثارت إحداها مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، فيما تولت المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت إلى حين اختيار خليفة دائم.

لكن توقيت السقوط أعاد إلى الواجهة جانباً آخر من مسيرة هوانغ: موقفه المثير للجدل من الصين.

فالرجل الذي بنى إنفيديا حتى أصبحت رقائقها في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي لم يكن مجرد مدير شركة عملاقة، إذ أصبح أيضاً أحد أكثر الأصوات تأثيراً في النقاش الأمريكي حول من يجب أن يحصل على هذه الرقائق.

وطوال الفترة الماضية، دفع باتجاه الحفاظ على وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية، محذراً من أن القيود الصارمة قد تأتي بنتيجة معاكسة لما تريده واشنطن.

كان منطقه يقوم على مفارقة بسيطة، إذا حرمت الصين من أفضل التكنولوجيا الأمريكية، فلن تتوقف الصين بالضرورة عن تطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما ستضخ مزيداً من الأموال والجهد في إنتاج رقائقها وبرمجياتها ومنظومتها المستقلة. ومن وجهة نظر هوانغ، كان بقاء المطورين الصينيين داخل عالم التكنولوجيا الأمريكية جزءاً من قوة الولايات المتحدة نفسها.

هذه الرؤية اصطدمت بمدرسة أخرى في واشنطن ترى أن رقائق الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سلعة تجارية.

فمنذ 2022 فرضت الولايات المتحدة قيوداً على وصول الصين إلى أكثر رقائق إنفيديا تطوراً، ضمن مسعى للحفاظ على الأفضلية الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي، فيما يرى منتقدو تخفيف القيود أن إتاحة قدرات حوسبية متقدمة للصين تحمل مخاطر عسكرية واستخباراتية إلى جانب المنافسة الاقتصادية.

ومن هنا يصبح سقوط هوانغ أكثر تعقيداً من فضيحة إدارية داخل شركة.

فالعلاقة التي أثير حولها أكبر قدر من الجدل كانت مع سيدة أعمال قالت تقارير إن وكالات استخبارات أمريكية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهو ما نفته بكين، فيما فتحت إنفيديا تحقيقاً مستقلاً بشأن احتمال أن يكون رئيسها السابق هدفاً لعملية استخبارات أجنبية. وفي الوقت نفسه، ظهرت تقارير منفصلة حول علاقة أخرى مع مسؤولة داخل الشركة، ما ضاعف الضغط عليه قبل استقالته.

وهنا لابد من التمييز بين التزامن والسببية، فلا توجد في المصادر المتاحة نتيجة تحقيق تثبت أن موقف هوانغ من تصدير الرقائق إلى الصين كان نتيجة تأثير استخباراتي، كما لم تقل إنفيديا إن سياسته تجاه الصين هي سبب استقالته. الشركة أعلنت رحيله فيما كانت التحقيقات والضغوط تتصاعد حول العلاقات الشخصية ومخاوف الأمن القومي.

لكن القضية أعادت فتح النقاش الذي كان هوانغ في قلبه.

فبحسب رويترز، أدى رحيله إلى زيادة الضغوط السياسية لتشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة، وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن هناك توافقاً متزايداً داخل الكونغرس بشأن تقييد صادرات الرقائق.

كما وافق هوانغ على المثول أمام الكونغرس، فيما أصبحت سياسات إنفيديا تجاه الصين جزءاً من الأسئلة السياسية المحيطة بخروجه.

وهذه ربما المفارقة الأكبر في نهاية عهده، فقد أمضى هوانغ سنوات يحذر من أن إغلاق السوق الصينية أمام الرقائق الأمريكية قد يقوّي المنافسين الصينيين ويقسم عالم التكنولوجيا إلى منظومتين، بينما قد يؤدي الجدل الذي رافق خروجه الآن إلى دفع واشنطن في الاتجاه المعاكس تماماً، نحو مزيد من التشدد في الرقابة على وصول الصين إلى الرقائق.

خرج هوانغ من قيادة إنفيديا، لكن المعركة التي خاضها لم تنته، فهل تحافظ أمريكا على تفوقها بحرمان الصين من أفضل رقائقها، أم بإبقاء الصين معتمدة على التكنولوجيا الأمريكية؟ وبعد سقوط أكثر المدافعين شهرة عن الخيار الثاني، قد يصبح جواب واشنطن على هذا السؤال أكثر تشدداً من أي وقت مضى.