مبالغ فلكية.. كم تنفق شركات التكنولوجيا لحماية رؤسائها؟





لم تعد النفقات الأمنية لكبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تقتصر على الحراس الشخصيين أو التنقلات المؤمّنة، بل تحولت إلى بند مالي بملايين الدولارات، مع تنامي أهمية الأمن الشخصي في بيئة الأعمال الرقمية. وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم الإنفاق الذي تخصصه شركات التكنولوجيا لحماية قياداتها، في وقت تتسابق فيه لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، برزت شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، بعدما أظهرت إفصاحاتها المالية إنفاقًا بملايين الدولارات على حماية رئيسها التنفيذي داريو أمودي. وتسلط هذه النفقات الضوء على جانب أقل ظهورًا من اقتصاد الذكاء الاصطناعي، حيث لا تقتصر كلفة المنافسة على الأبحاث والحوسبة والبنية التحتية، بل تمتد أيضًا إلى إدارة المخاطر الأمنية المحيطة بالشخصيات التي تقود هذه الشركات.

2.75 مليون دولار لتأمين داريو أمودي

وبحسب تقرير نشرته مجلة «Fortune»، أنفقت «أنثروبيك» نحو 2.75 مليون دولار خلال عام 2025 على الحماية الشخصية لرئيسها التنفيذي داريو أمودي، وفقا للإفصاحات الواردة في مستندات الشركة المتعلقة بالطرح العام. ويعكس هذا الرقم حجم الموارد التي باتت بعض شركات التكنولوجيا تخصصها لتأمين كبار مسؤوليها، خصوصًا في ظل اتساع حضورهم الإعلامي وتأثير القرارات التي يتخذونها في أسواق المال والتكنولوجيا.

وتكتسب هذه الفاتورة أهمية إضافية عند مقارنتها بالراتب الأساسي لأمودي، الذي بلغ نحو 654 ألف دولار سنويا. فتكلفة الحماية وحدها تجاوزت أربعة أضعاف راتبه الأساسي، وهو ما يوضح أن الإنفاق الأمني قد يشكل عنصرا كبيرا في إجمالي تكلفة الاحتفاظ بالقيادات التنفيذية. ومع ذلك، فإن الراتب الأساسي لا يمثل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي، إذ قد تشمل حزمة التعويضات مكافآت وحوافز وأسهمًا وخيارات أسهم، بحسب شروط الشركة وإفصاحاتها.

مارك زوكربيرغ.. فاتورة تتجاوز 22 مليون دولار

ولا تقف النفقات الأمنية المرتفعة عند «أنثروبيك»، إذ تشير الأرقام التي أوردتها «Fortune» إلى أن شركة «ميتا» تخصص مبالغ أكبر لحماية رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ. فقد بلغت نفقات الأمن المباشرة المرتبطة به نحو 8.5 مليون دولار خلال عام 2025، إلى جانب مخصص سنوي بقيمة 14 مليون دولار لتغطية ترتيبات أمنية مرتبطة به وبأسرته.

وبذلك يصل مجموع هذه البنود إلى نحو 22.5 مليون دولار سنويا، قبل احتساب بعض التكاليف الإضافية المحتملة المرتبطة بالتنقلات الخاصة. وتبرز المقارنة الفارق في حجم الإنفاق بين شركات التكنولوجيا، كما توضح أن الترتيبات الأمنية لكبار التنفيذيين قد تتحول إلى التزام مالي مستمر، لا إلى مصروف استثنائي مرتبط بحدث واحد.

وتعكس هذه الأرقام أيضا اختلاف حجم الشركات ومواردها ومستوى ظهور قادتها على الساحة العامة. فـ«ميتا» شركة عالمية ضخمة ذات قاعدة مستخدمين واسعة وأنشطة تجارية متعددة، فيما تعمل «أنثروبيك» في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو. لذلك، لا تكفي مقارنة المبالغ وحدها للحكم على كفاءة الإنفاق أو ضرورته، من دون الاطلاع على طبيعة المخاطر التي تواجه كل شركة ونطاق الخدمات الأمنية التي تغطيها هذه النفقات.

الحماية الشخصية

لا يمكن النظر إلى الإنفاق الأمني باعتباره مجرد ميزة إضافية يحصل عليها التنفيذيون، إذ تتعامل الشركات مع حماية قياداتها باعتبارها جزءا من إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، فالرؤساء التنفيذيون في الشركات الكبرى يتخذون قرارات قد تؤثر في استثمارات بمليارات الدولارات، ويقودون مؤسسات تعمل في قطاعات شديدة التنافسية، من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية.

وفي حالة شركات الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية هذا الملف مع تسارع التطور التقني واتساع النقاش العام بشأن تأثير هذه التكنولوجيا في الوظائف والاقتصاد والأمن والخصوصية. وقد يدفع ذلك بعض الشركات إلى تعزيز تقييماتها الأمنية وتوفير ترتيبات حماية إضافية لقياداتها، لكن حجم الإنفاق الفعلي يختلف من شركة إلى أخرى تبعًا لمستوى المخاطر وطبيعة التهديدات والتدابير المعتمدة.

ورغم ضخامة هذه المبالغ، فإن ارتفاع تكلفة الحماية لا يعني بالضرورة أنها مبالغ فيها؛ إذ يعتمد تقييمها على مستوى التهديدات، وطبيعة المسؤوليات التنفيذية، ومدى تناسب الإجراءات الأمنية مع المخاطر المحتملة. وفي المقابل، تظل هذه النفقات محل اهتمام المستثمرين والمساهمين، لأنها تُحمّل الشركات تكاليف إضافية ينبغي أن تكون واضحة ومبررة ضمن أطر الحوكمة والرقابة المالية.

ومن هنا، تبرز أهمية الإفصاح عن النفقات المرتبطة بكبار التنفيذيين، بما يتيح للمستثمرين فهم طبيعة التعويضات والمزايا والتكاليف التي تتحملها الشركات نيابة عن قياداتها. فكلما ازدادت قيمة هذه البنود، تعززت الحاجة إلى توضيح مبرراتها وآليات مراجعتها، مع الموازنة بين حماية الأفراد والمحافظة على مصالح المساهمين.

الوجه الآخر لاقتصاد الذكاء الاصطناعي

تكشف فاتورة «أنثروبيك» البالغة 2.75 مليون دولار لحماية رئيسها التنفيذي عن جانب غير تقليدي من تكاليف صناعة الذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الذي تتصدر فيه استثمارات مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية وتطوير النماذج عناوين الأخبار، تبرز النفقات الأمنية بوصفها جزءًا آخر من البنية التشغيلية للشركات التي تتنافس على قيادة هذا القطاع.

لا تقاس تكلفة حماية التنفيذيين بالمبلغ وحده، بل بمدى ارتباطه بالمخاطر الفعلية وفاعلية الإجراءات المتخذة. غير أن الأرقام، سواء في «أنثروبيك» أو «ميتا»، تقدم مؤشرًا واضحًا على أن إدارة الشركات التكنولوجية الكبرى باتت تشمل التزامات تتجاوز التكنولوجيا نفسها، لتصل إلى حماية الأشخاص الذين يقفون في قلب هذه الصناعة المتسارعة.