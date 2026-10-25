إيلون ماسك وتسلا في أزمة عالمية جديدة

يواجه قطاع السيارات الذكية وتقنيات القيادة المتقدمة عاصفة جديدة من الانتقادات والتشكيك بعد وقوع حادث مميت على الطريق السريع في كاليفورنيا، حيث لقي رجل يبلغ من العمر 71 عاماً مصرعه إثر صدمه من سيارة تابعة لشركة تسلا كان سائقها يؤكد تشغيل نظام القيادة الذاتية الكاملة.

وقد أعادت هذه الواقعة المأساوية فتح النقاش المحتدم في الولايات المتحدة وخارجها حول مدى أمان وفعالية هذه التقنيات، ومدى دقة التسميات التسويقية التي تطلقها شركات مثل تسلا على أنظمتها، في وقت لا تزال فيه هذه البرمجيات تتطلب إشرافاً بشرياً مستمراً ومتابعة دقيقة للطريق.

وحسب تفاصيل الحادث الذي وقع في ساعات الصباح الأولى على الطريق السريع I-80 بمدينة فاليجو، أظهرت تسجيلات كاميرات السيارة أن المركبة كانت تسير بسرعة تقارب سبعين ميلاً في الساعة قبل أن يحاول النظام أو السائق تفادي الاصطدام بأحد المشاة الذي ظهر فجأة، إلا أن الاصطدام وقع مسفراً عن الوفاة، وتزامن ذلك مع حوادث مشابهة شملت اصطدام سيارات تسلا بأجهزة شرطة وعوائق مرورية أخرى، ما دفع السلطات المرورية وخبراء السلامة إلى التشديد مراراً على أن الأنظمة الحالية لا ترقى لمستوى القيادة المستقلة بالكامل وأن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع بالكامل على عاتق السائق البشري، فضلاً عن تسويات قضائية سابقة أبرمتها الشركة على خلفية حوادث مميتة مرتبطة بالرؤية والكاميرات. وتفاعل الإعلام الأمريكي والعالمي بشكل مكثف مع هذه الأزمة المستمرة، حيث سلطت شبكات مثل «إيه بي سي نيوز» وموقع «فوترزم» الضوء على الثغرات التقنية المحتملة والأسئلة المفتوحة حول قدرة الكاميرات والاعتماد الحصري على تقنيات الرؤية دون استخدام مستشعرات الليزر في التعامل مع الظروف الطارئة والبيئات منخفضة الإضاءة.

وفي السياق ذاته، أشارت تحليلات صحفية واسعة النطاق في الصحف الأمريكية الكبرى إلى أن تكرار هذه الحوادث يضع إيلون ماسك وشركة تسلا تحت طائلة مساءلة قانونية وتشريعية متصاعدة، وسط مطالبات بضرورة فرض رقابة تنظيمية أكثر صرامة على اختبار وتفعيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة على الطرق العامة، وتجنب تضليل المستهلكين بأسماء برمجية توحي باستقلالية كاملة للمركبة، بينما الواقع التقني يفرض تدخلاً بشرياً فورياً لإنقاذ الأرواح وتفادي الكوارث المرورية.