ميزة جديدة تحمي أسرارك.. كيف تخفي محادثاتك في «شات جي بي تي»؟

لم تعد محادثات الذكاء الاصطناعي تقتصر على الأسئلة العامة والحصول على المعلومات، إذ يستخدمها كثيرون في مناقشة أمور شخصية، وإعداد مستندات العمل، وتحليل ملفات خاصة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية حماية هذه المحادثات من أعين الآخرين، خصوصا عند استخدام الهاتف أمام أشخاص آخرين.

وفي هذا السياق، تتيح ميزة «المحادثات المقفلة» (Locked Chats) في شات جي بي تي إمكانية قفل محادثات محددة وإبعادها عن سجل المحادثات المعتاد، بدلًا من حذفها أو تركها ظاهرة ضمن قائمة المحادثات.

كيف تعمل ميزة قفل المحادثات؟

تسمح الميزة للمستخدم بحماية محادثاته باستخدام رقم سري مكوّن من أربعة أرقام، مع إمكانية الاستعانة ببصمة الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) على الأجهزة المدعومة، وفقا لخيارات المصادقة المتاحة للحساب والجهاز.

وللاستفادة منها، يبدأ المستخدم بفتح المحادثة التي يريد حمايتها، ثم يدخل إلى قائمة الخيارات الخاصة بها ويختار «Lock chat»، قبل استكمال خطوات إعداد القفل إذا طُلب منه ذلك.

وبعد تفعيل الميزة، تختفي المحادثة من سجل المحادثات المعتاد ونتائج البحث العادية، ويمكن الوصول إليها مجددا من قسم «Locked chats» عبر المسار المتاح داخل التطبيق، بعد اجتياز المصادقة المطلوبة.

وتتيح هذه الطريقة الاحتفاظ بالمحادثات والعودة إليها لاحقًا، ما يجعلها مختلفة عن حذف المحادثة نهائيًا أو استخدام المحادثات المؤقتة التي تهدف إلى تقليل الاحتفاظ بسجل المحادثة.

متى تتوفر ميزة قفل المحادثات؟

وبدأت OpenAI طرح الميزة تدريجيا في 20 أكتوبر 2026، لمستخدمي الخطط المختلفة، بما فيها المجانية والمدفوعة، عبر الويب وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. ولم تُحدّد الشركة موعدا نهائيا لوصولها إلى جميع المستخدمين، لذلك قد لا تظهر الميزة لدى بعض الحسابات حتى الآن. ويمكن التحقق من توفرها عبر قائمة الخيارات (•••) بجوار المحادثة؛ فإذا لم يظهر خيار Lock chat، فقد يكون الحساب لم يحصل على الميزة بعد.

ماذا يحدث إذا نسيت الرقم السري؟

من أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها أن نسيان الرقم السري قد يؤدي إلى مشكلة أكبر من مجرد تعذّر فتح المحادثات. فبحسب تعليمات الميزة، قد تتطلب إعادة تعيين الرقم السري حذف المحادثات المقفلة والملفات والمعلومات المحفوظة داخلها التي تحميها آلية القفل، وهو إجراء نهائي لا يمكن التراجع عنه.

لذلك، من المهم قراءة التعليمات التي تظهر أثناء إعداد القفل، والتمييز بين تغيير الرقم السري عند معرفة الرقم الحالي وبين إعادة تعيينه بعد فقدانه؛ إذ قد تختلف النتائج بين الحالتين.

رغم فائدتها في إبعاد المحادثات عن السجل المعتاد، فإن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها من طرف إلى طرف، ولا يغيّر تلقائيا إعدادات الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها لتحسين النماذج. كما أنه لا يمحو المعلومات التي ربما سبق حفظها في ذاكرة ChatGPT.

وتوجد أيضا قيود على أنواع المحادثات التي يمكن قفلها؛ فقد لا تشمل الميزة المحادثات الجماعية أو المؤقتة أو المؤرشفة، والمحادثات المنشأة من روابط المشاركة، وبعض المحادثات المرتبطة بالمهام المجدولة.

ومن المهم كذلك أن قفل محادثة سبق إنشاء رابط مشاركة لها لا يلغي الرابط تلقائيا. فإذا كان الهدف منع الآخرين من الاطلاع على محتوى سبق مشاركته، ينبغي مراجعة روابط المشاركة وإلغاء الرابط المعني بصورة منفصلة.

تقدم ميزة «Locked Chats» وسيلة إضافية للتحكم في ظهور المحادثات الشخصية داخل التطبيق، خصوصًا لمن يستخدمون ChatGPT على هواتفهم في أماكن العمل أو أمام أفراد الأسرة والأصدقاء، لكنها لا تمثل حلا شاملا لجميع مخاطر الخصوصية؛ إذ تظل حماية الحساب والجهاز، ومراجعة إعدادات البيانات والذاكرة، والتحكم في روابط المشاركة، خطوات مهمة لتقليل فرص الوصول غير المرغوب فيه إلى المعلومات.