فخ السرعة.. ماذا يخفي ملخص جوجل بالذكاء الاصطناعي؟

يمنحك جوجل الإجابة في ثوانٍ، ويختصر عشرات الصفحات في ملخص واحد بالذكاء الاصطناعي، لكن هذه السرعة قد تحمل جانبا آخر لا يظهر للوهلة الأولى. فمع توسع الشركة في استخدام أدوات مثل «AI Overview» و«AI Mode» ودمج قدرات Gemini في البحث، قد تبدو الإجابة مكتملة، بينما تغيب عنها تفاصيل مهمة موجودة في المصدر الأصلي.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" فإن البحث بالذكاء الاصطناعي يتفوق خصوصًا عندما تكون الإجابة موزعة على عدد كبير من المصادر أو تحتاج إلى قدر من التفسير والربط بين المعلومات. وبدلا من فتح عشرات الصفحات ومقارنة نتائج متناقضة، يستطيع الذكاء الاصطناعي تلخيص المعلومات وتقديم إجابة مباشرة.

وتظهر فائدته أيضا في الأسئلة المعقدة التي تحتاج إلى تخصيص. فعند البحث عن برنامج سياحي، أو اختيار منتج، أو الحصول على إرشادات لتنفيذ مهمة معينة، يستطيع الذكاء الاصطناعي فهم تفاصيل السؤال ثم اقتراح إجابة مصممة وفق احتياجات المستخدم، مع إمكانية مواصلة الحوار وطرح أسئلة إضافية.

لكن المشكلة تظهر عندما يبحث المستخدم عن معلومة دقيقة ومحددة أو بيانات تتغير باستمرار. ففي هذه الحالات قد يؤدي الاعتماد على الملخص الذي يولده الذكاء الاصطناعي إلى إغفال تفاصيل مهمة موجودة في المصدر الأصلي.

وأورد التقرير مثالًا على ذلك يتعلق بمواعيد تشغيل وسيلة نقل في مطار دالاس، حيث قدمت إجابة «AI Overview» جدولًا لم يتضمن فترتين يوميتين للتوقف كانتا موضحتين في المصدر الأصلي. المشكلة هنا ليست بالضرورة أن المعلومة التي قدمها الذكاء الاصطناعي خاطئة بالكامل، وإنما أنها غير مكتملة، وهو ما قد يكون مهمًا جدًا بالنسبة لشخص يعتمد عليها لاتخاذ قرار فوري.

كما أن الوصول إلى المصدر الأصلي يظل مهمًا عند التعامل مع معلومات حساسة أو متخصصة؛ فقراءة الصفحة نفسها تتيح للمستخدم رؤية التفاصيل والسياق والاستثناءات التي قد لا تظهر في ملخص قصير مولد آليًا.

ويرى التقرير أن أفضل طريقة للتعامل مع بحث جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليست رفضه بالكامل، وإنما معرفة الوقت المناسب لاستخدامه. فإذا كان السؤال يحتاج إلى تلخيص أو مقارنة أو تفسير معلومات متفرقة، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة فعالة جدًا. أما إذا كان المطلوب رقمًا محددًا، أو موعدًا، أو معلومة رسمية، أو صفحة بعينها، فمن الأفضل تجاوز الملخص والذهاب مباشرة إلى المصدر.

ومع توسع جوجل في تحويل محرك البحث إلى تجربة تعتمد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي، يبقى القرار في يد المستخدم، استخدم AI عندما يساعدك على فهم المعلومات، لكن لا تجعله بديلًا عن المصدر عندما تكون الدقة والتفاصيل أهم من السرعة.