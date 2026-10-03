ChatGPT يتيح لك تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها

في خطوة جديدة تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في عالم التسوق الإلكتروني، أضافت شركة OpenAI ميزة جديدة إلى ChatGPT تتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها، من خلال إنشاء صور تظهرهم وهم يرتدون القطع التي يختارونها، اعتماداً على صورهم الشخصية.

وتتيح الميزة للمستخدم رؤية الشكل المتوقع للملابس عليه دون الحاجة إلى ارتدائها فعلياً، في تجربة تشبه إلى حد كبير أدوات «التجربة الافتراضية» التي بدأت شركات تقنية أخرى في طرحها، ومنها Google عبر ميزة مماثلة في محرك البحث.

عند ظهور منتج ملابس ضمن نتائج التسوق في محادثة ChatGPT، يمكن للمستخدم الضغط على القطعة ثم اختيار «Try on» جرّبها، وبعد ذلك رفع صورة شخصية وصورة كاملة للجسم، ليقوم ChatGPT بإنشاء صورة تحاكي ارتداء المستخدم للملابس المختارة.

ولا تقتصر التجربة على المنتجات التي يقترحها ChatGPT، إذ يمكن للمستخدم أيضاً رفع لقطة شاشة لقطعة ملابس يريد تجربتها، ليستخدمها النظام في إنشاء صورة افتراضية لها.

وتعتمد OpenAI في إنتاج هذه الصور على نموذج ChatGPT Images 2.5، الذي أطلقته الشركة في سبتمبر، بهدف تقديم صور أكثر ملاءمة للاستخدامات المتعلقة بالتسوق وتصور المنتجات.

اهتمام

ولم تتوقف تحديثات التسوق عند تجربة الملابس، إذ أضافت OpenAI أيضاً إمكانية حفظ المنتجات التي تثير اهتمام المستخدم في مكتبة داخل التطبيق، بحيث يمكن العودة إليها ومراجعتها في وقت لاحق بدلاً من البحث عنها مجدداً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الميزات التي طورتها OpenAI خلال الفترة الأخيرة لتحويل ChatGPT من مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة إلى مساعد يمكنه المشاركة في مراحل مختلفة من رحلة التسوق، بدءاً من اكتشاف المنتجات وحتى اتخاذ قرار الشراء.

نقطة مهمة

رغم سهولة الميزة، تظل مسألة الخصوصية نقطة مهمة، خصوصاً أن تجربة الملابس تتطلب تحميل صور شخصية للمستخدم.

وبحسب الإعدادات الافتراضية المذكورة في التقرير، يمكن استخدام الصور التي يرفعها المستخدمون من الحسابات الشخصية في تدريب النماذج، ما لم يختاروا تعطيل هذا الخيار. لذلك، يصبح من المهم مراجعة إعدادات الخصوصية قبل رفع صور شخصية أو صور تحتوي على معلومات حساسة.

متجر الكتروني

لا تتحول OpenAI إلى متجر إلكتروني تقليدي بحجم منصات مثل Amazon، لكنها توسع تدريجياً أدوات التسوق داخل ChatGPT وكانت الشركة قد اختبرت سابقاً ميزة Instant Checkout التي سمحت بإتمام عمليات شراء داخل ChatGPT، قبل أن تتوقف عن تقديمها.

كما تتيح الشركة للمعلنين والتجار عرض إعلانات للمنتجات والخدمات داخل المحادثات، ما يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع التجارة الإلكترونية.

ومع إطلاق أدوات مثل التجربة الافتراضية للملابس وحفظ المنتجات، يبدو أن ChatGPT يتجه إلى لعب دور أكبر في مساعدة المستخدم على اكتشاف المنتجات وتقييمها وتصورها قبل اتخاذ قرار الشراء، لتصبح تجربة التسوق أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي وأقل ارتباطاً بالتصفح التقليدي للمتاجر والمواقع الإلكترونية.

إذا رغبتِ، أستطيع أيضاً تقديم عنوان أكثر إثارة وتشويقاً بأسلوب عناوين الأخبار التقنية، مثل قبل أن تشتريها ChatGPT يتيح لك ارتداء ملابسك الجديدة افتراضياً.