عطل مفاجئ يضرب «سبوتيفاي» و«كلود» في أمريكا

أظهرت ​بيانات موقع داون ديتيكتور ‌المتخصص ​في رصد أعطال الإنترنت تعرض سبوتيفاي وكلود لانقطاعات أثرت على آلاف المستخدمين في ⁠الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأفاد الموقع بأن أكثر من 17 ألف مستخدم ‌في الولايات المتحدة أبلغوا عن مشكلات في ‌سبوتيفاي بحلول الساعة 10:12 ‌صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، ‌فيما أبلغ ‌أكثر من 11 ألفا عن ​مشكلات ‌في ​خدمة كلود.

وقالت سبوتيفاي ⁠على منصة إكس إنها على علم "ببعض ​المشكلات" وتحقق ⁠فيها، ⁠وذكرت أنثروبيك أنها تحقق في "ارتفاع معدلات الأخطاء" عبر ⁠خدمات كلود.

ولم ترد كل من سبوتيفاي وأنثروبيك بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وتستند أرقام موقع ‌داون ديتكتور إلى تقارير أرسلها ​مستخدمون. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بالعطل.