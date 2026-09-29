عطل مفاجئ يضرب «سبوتيفاي» و«كلود» في أمريكا

أظهرت بيانات موقع داون ديتيكتور المتخصص في رصد أعطال الإنترنت تعرض سبوتيفاي وكلود لانقطاعات أثرت على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.
وأفاد الموقع بأن أكثر من 17 ألف مستخدم في الولايات المتحدة أبلغوا عن مشكلات في سبوتيفاي بحلول الساعة 10:12 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، فيما أبلغ أكثر من 11 ألفا عن مشكلات في خدمة كلود.
وقالت سبوتيفاي على منصة إكس إنها على علم "ببعض المشكلات" وتحقق فيها، وذكرت أنثروبيك أنها تحقق في "ارتفاع معدلات الأخطاء" عبر خدمات كلود.
ولم ترد كل من سبوتيفاي وأنثروبيك بعد على طلبات رويترز للتعليق.
وتستند أرقام موقع داون ديتكتور إلى تقارير أرسلها مستخدمون. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بالعطل.