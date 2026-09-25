«ديب سيك» تختبر طريقة أكثر كفاءة وأماناً

كشفت شركة «ديب سيك» الصينية عن تفاصيل طريقة مبتكرة لتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لها التعلم بكفاءة أعلى مع الحد من السلوكيات الخاطئة التي أثارت مخاوف عالمية واسعة.

واستعرضت الشركة، ومقرها مدينة هانغتشو، رؤيتها حول منصة «ديب سيك للحوسبة المرنة» المعروفة اختصاراً بـ«دي سيك»، عبر ورقة بحثية من 10 آلاف كلمة شارك في إعدادها نحو 130 مؤلفاً، بينهم مؤسس الشركة ليانغ وينفنغ.

ونشر البحث على موقع «أركايف» (arXiv) الإلكتروني المخصص لنشر الأوراق البحثية قبل خضوعها لمراجعة الأقران.

وأشارت إلى أن وحدة إنتاجية واحدة من نظام «دي سيك» ستكون قادرة على تشغيل نحو 3 ملايين بيئة اختبار يومياً، أو 380 ألف بيئة اختبار بالتزامن في وقت واحد.

وتقدر الشركة أن 90% من بيئات الاختبار لا تستهلك أكثر من 5% من السعة المطلوبة لوحدة المعالجة المركزية.