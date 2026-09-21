سانشيز يحذر من استمرار احتكار أطراف قليلة للذكاء الاصطناعي

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين إلى البدء في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عاجل، محذرا من تبعات "مدمرة" في حال تركه من دون ضوابط. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي من مدريد حيث استعرض خطة حول استخدام هذه التكنولوجيا "في حال بقي الذكاء الاصطناعي محصورا في أيدي حفنة قليلة من الشركات والدول، فإن تأثيره على الرفاه المشترك وعلى مفهوم الديموقراطية بحد ذاته سيكون سلبيا جدا، بل مدمرا". وشدد على ضرورة "التحرك الفوري"، معتبرا أن وجود ذكاء اصطناعي "من دون ضوابط أو شفافية، ويشهد وتيرة تطور فائقة السرعة" ويخضع لسيطرة "أطراف معدودة" يعدّ "وصفة مثالية لإحداث كارثة". وجدّد انتقاداته لـ"أباطرة التكنولوجيا"، داعيا إلى تطوير ذكاء اصطناعي من منظور إنساني بحيث يكون "هدفه تحقيق الرفاه والازدهار الجماعي، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر عدلا".وطرح سانشيز خارطة طريق تمتد على 12 شهرا، وتهدف بشكل خاص إلى جمع الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى "عقد اجتماعي جديد للذكاء الاصطناعي". ويُفترض أن يضمن هذا الاتفاق "حماية الأفراد في مواجهة التغييرات التي ستحدثها هذه التكنولوجيا في العمل والحياة اليومية".كما دعا أيضا إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي بهدف التحكم في تكنولوجيا "لا تعرف حدودا". وفي وقت سابق، دخل سانشير في سجالات عدة مع أباطرة التكنولوجيا، بمن فيهم الملياردير إلون ماسك. ومطلع العام، أعلنت حكومته عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت توجها لحظر دخول القاصرين دون سن 16 عاما.ولاحقا، طلبت السلطات في مدريد من النيابة العامة فتح تحقيق ضد كل من "إكس" و"ميتا" و"تيك توك" بقضية تتعلق بإنشاء صور مزيفة ذات إيحاءات جنسية لأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، على وقع تحركات مماثلة في عدد من الدول الأخرى.