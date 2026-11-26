تبدو الفكرة أقرب إلى الخيال العلمي، فبدلاً من الاكتفاء بمراقبة الجليد وهو يذوب عاماً بعد عام، يحاول علماء إعادة بنائه، والطريقة في ظاهرها بسيطة إلى حد يثير الاستغراب، ثقب في الجليد، ومضخة تسحب مياه البحر من تحته، ثم يُترك برد القطب الشمالي ليتولى المهمة، فيتجمد الماء فوق السطح ويرفع سماكة الجليد الذي يحاول العلماء إبقاءه حياً حتى الصيف.

هذه التجربة تجري بالفعل في خليج كامبريدج في منطقة نونافوت شمالي كندا، ضمن أبحاث تقودها جامعة كامبريدج بالتعاون مع شركة ريل آيس، في محاولة لاختبار إمكانية زيادة سماكة الجليد البحري صناعياً خلال الشتاء، وتأخير ذوبانه عندما تعود درجات الحرارة للارتفاع.

والفكرة تستغل طبيعة الشتاء القطبي نفسه، إذ تُضخ مياه البحر من أسفل الجليد إلى سطحه، حيث تتعرض مباشرة للهواء شديد البرودة وتتجمد، بدلاً من انتظار تشكل طبقات إضافية بصورة طبيعية من الأسفل، كما يدرس الباحثون تقنية أخرى تعتمد على إغراق الثلج الموجود فوق الجليد بمياه البحر، لتقليل قدرته على العزل وتشجيع مزيد من التجمد الطبيعي أسفل الطبقة الجليدية.

لكن أكثر ما أثار الاهتمام لم يكن غرابة الفكرة وحدها، وإنما النتائج الأولية.

فبحسب تقرير نشرته "ذا غارديان" ، ضخ فريق ريل آيس خلال تجربة شتوية نحو 50 ألف طن من مياه البحر فوق الجليد، وأظهرت قياسات لاحقة أن سماكة الجليد في المنطقة المعالجة زادت بنحو 50 سنتيمتراً.

ومع بداية موسم الذوبان، بقي الفرق بين المنطقة المعالجة ومحيطها واضحاً، في إشارة أولية إلى أن زيادة السماكة خلال الشتاء قد تساعد الجليد على الصمود لفترة أطول في الصيف، غير أن نجاح تجربة فوق رقعة صغيرة من الجليد يختلف كثيراً عن محاولة تغيير مصير القطب الشمالي.

المنطقة تواجه تحولاً متسارعاً، ووفقاً لوكالة الأبحاث والاختراعات المتقدمة البريطانية أريا، يسخن القطب الشمالي بمعدل يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي، فيما كانت الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025 الأكثر حرارة في المنطقة منذ بدء السجلات قبل 125 عاماً، وسجل الغطاء الجليدي أدنى مستوى له خلال سجل الأقمار الصناعية الممتد 47 عاماً، والمشكلة أن اختفاء الجليد لا يمثل نتيجة لارتفاع الحرارة فقط، فقد يصبح سبباً لمزيد منها.

الجليد الأبيض يعمل كمرآة طبيعية ضخمة، وبناءً على الأرقام التي أوردتها ذا غارديان، يعكس نحو 70% من حرارة الشمس إلى الفضاء، بينما لا يعكس المحيط الداكن الذي يظهر بعد ذوبانه سوى نحو 7%، وعندما تتسع مساحة المياه المكشوفة تمتص المحيطات مزيداً من الطاقة، فتزداد الحرارة ويذوب مزيد من الجليد، لتدخل المنطقة في دائرة يصعب كسرها.

تحويل تجربة ناجحة إلى مشروع يمكنه التأثير فعلياً في القطب الشمالي يحتاج إلى حجم يصعب تصوره، وتشير تقديرات أولية لـريل آيس إلى أن إحداث تأثير إقليمي ملموس قد يتطلب معالجة نحو مليون كيلومتر مربع من الجليد، باستخدام أسطول قد يصل إلى 500 ألف جهاز آلي تحت الماء، وبتكلفة قد تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار سنوياً، وهي أرقام تطرحها الشركة نفسها ولا تمثل بعد تكلفة مثبتة لمشروع جرى تنفيذه بهذا الحجم.

وضخ كميات ضخمة من المياه المالحة فوق الجليد قد يؤثر في الملوحة وفي الكائنات الدقيقة والطحالب التي تعيش أسفل الجليد وتشكل جزءاً من الشبكة الغذائية القطبية، كما توجد تساؤلات حول التداعيات المحتملة على الحيوانات التي تعتمد على الثلج والجليد في المأوى والتكاثر، ولهذا لا يزال الباحثون يتعاملون مع التقنية كتجربة تحتاج إلى قياس آثارها البيئية قبل التفكير في توسيعها.

وليس الأمر قراراً يأتي من المختبرات وحدها، إذ يجري العمل الميداني في كندا مع إشراك مجتمعات الإنويت المحلية، فيما تخطط جامعة كامبريدج لإجراء تجارب صغيرة ومضبوطة على مدى ثلاثة مواسم شتوية من 2025-2026 وحتى 2027-2028، بهدف معرفة ما إذا كانت النتائج تستحق الانتقال إلى مراحل بحثية أكبر.

ومع كل الإغراء الذي يحمله تعبير «إعادة تجميد القطب الشمالي»، يشدد الباحثون على حقيقة أقل إثارة وأكثر أهمية، فالتقنية لا تعالج السبب الذي يجعل الجليد يختفي أصلاً.

وتؤكد جامعة "كامبريدج" أن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يظل السبيل الوحيد للحفاظ على الجليد على المدى الطويل، بينما يمكن لمثل هذه التدخلات المحلية، إذا أثبتت فاعليتها وسلامتها، أن تساعد في إبطاء الذوبان وليس إلغاء تغير المناخ.