ما سر الجدار الذي يظهر خلف المقاتلات قبل إقلاعها من حاملات الطائرات؟

لا تنطلق المقاتلات الحربية من حاملات الطائرات بالطريقة التقليدية التي تتبعها الطائرات في المطارات، فالمساحة المحدودة لسطح الحاملة تفرض استخدام أنظمة خاصة لدفع الطائرات بسرعة كبيرة نحو السماء.

لكن هناك تفصيلاً لافتاً يسبق عملية الإقلاع، يتمثل في ارتفاع جدار معدني خلف المقاتلة مباشرة، في مشهد يبدو غريباً لمن يشاهده للمرة الأولى.

يُعرف هذا الحاجز باسم «مُحوّل اندفاع المحرك النفاث» (Jet Blast Deflector)، ويؤدي دوراً أساسياً في حماية أفراد الطاقم والمعدات الموجودة على سطح حاملة الطائرات من الحرارة الشديدة وقوة العادم الناتج عن محركات المقاتلات أثناء الإقلاع وفق موقع «SlashGear».

حاجز يواجه حرارة آلاف الدرجات

لا يحتاج إقلاع المقاتلة في حد ذاته إلى وجود هذا الجدار، فهو ليس جزءاً من نظام دفع الطائرة أو إطلاقها، وإنما صُمم للتعامل مع تيار العادم شديد الحرارة الذي يندفع من المحركات إلى الخلف بقوة كبيرة أثناء الاستعداد للإقلاع.

وتصل حرارة غازات عادم المحركات النفاثة إلى آلاف الدرجات، ما يجعل الوقوف في مسارها خطراً بالغاً على البحارة والفنيين الذين يعملون بالقرب من الطائرة، ومن هنا تأتي أهمية الحاجز، إذ يرتفع من سطح الحاملة خلف المقاتلة ليعترض تيار العادم ويوجهه إلى أعلى بعيداً عن الأشخاص والمعدات.

ولا يقتصر دوره على تقليل الحرارة، بل يساعد أيضاً في منع اندفاع الغازات الساخنة بقوة عبر سطح الحاملة، حيث يمكن أن تتسبب في إصابات خطيرة أو إلحاق أضرار بالمعدات والطائرات الأخرى الموجودة بالقرب من منطقة الإقلاع.

كيف يعمل الحاجز خلف المقاتلة؟

يُصمم الحاجز بزاوية تسمح بتوجيه تيار العادم إلى أعلى، بدلاً من تركه ينتشر أفقياً خلف الطائرة، ويُرفع قبل الإقلاع، ثم يُخفض عندما تنتهي الحاجة إليه، بما يسمح للطائرات بالتحرك فوق سطح الحاملة دون عوائق.

وتتولى عملية تشغيله إحدى البحارة من خلال فتحة مخصصة تقع خلف أنظمة إطلاق الطائرات، حيث يُرفع الحاجز بعد مرور المقاتلة فوقه واستقرارها في موقع الاستعداد للإقلاع.

وتكتسب هذه التجهيزات أهمية إضافية عند استخدام نظام الحارق اللاحق، الذي يضخ وقوداً إضافياً في مسار العادم لزيادة قوة الدفع، وهو ما تستخدمه مقاتلات مثل «إف/إيه-18 سوبر هورنت» (F/A-18 Super Hornet) التابعة للبحرية الأمريكية.

ووفقاً للتقرير، يمكن أن يوفر الحارق اللاحق زيادة في قوة الدفع تتراوح بين 40% و70% عند الإقلاع، ما يعني خروج غازات أشد حرارة واندفاعاً، ويجعل وجود الحاجز ضرورة لحماية العاملين على سطح الحاملة.

ليست حكراً على حاملات الطائرات

ورغم ارتباط هذه الحواجز بصورة كبيرة بحاملات الطائرات العسكرية، فإن الفكرة نفسها موجودة في بعض المطارات المدنية، من خلال جدران وحواجز مخصصة لتوجيه عوادم المحركات النفاثة بعيداً عن المناطق التي يوجد فيها أشخاص أو معدات أو منشآت.

الفارق أن الحواجز الموجودة على حاملات الطائرات تُرفع مباشرة خلف المقاتلات قبل إطلاقها، نظراً لقرب العاملين والطائرات الأخرى من منطقة الإقلاع، بينما تُستخدم الحواجز المدنية عادة في مواقع محددة بالمطارات لتأمين المناطق المحيطة بمسارات عوادم الطائرات.

الجدار الذي يرتفع خلف المقاتلة ليس جزءاً من عملية إطلاقها، بل يمثل نظام حماية أساسياً يتيح تشغيل المحركات بأقصى قوة على مساحة محدودة، مع تقليل المخاطر التي يتعرض لها البحارة والعاملون على سطح حاملة الطائرات.