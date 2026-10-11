سرّ خفي في خزان الطائرة.. ما علاقة النيتروجين بمنع الانفجارات؟

لا يقتصر استخدام النيتروجين في الطائرات الحديثة على ملء الإطارات، بل يمتد إلى خزانات الوقود، حيث يؤدي دورًا حاسمًا في الحد من مخاطر الحرائق والانفجارات. وتكمن أهمية هذا الغاز في قدرته على تقليل تركيز الأكسجين داخل الخزان، ما يجعل اشتعال أبخرة الوقود واستمرار احتراقها أكثر صعوبة.

كيف يحمي النيتروجين خزانات الوقود؟

أثناء الطيران، تتصاعد أبخرة قابلة للاشتعال داخل خزانات الوقود، وقد تتحول إلى مصدر خطر إذا توافرت الظروف المناسبة للاشتعال. وتعتمد شدة هذا الخطر على عوامل عدة، من بينها درجة الحرارة وتركيز الأكسجين في الحيز الموجود فوق الوقود.

وهنا يأتي دور النيتروجين؛ إذ يُضخ داخل الخزان لتقليل نسبة الأكسجين، بما يحد من احتمالات اشتعال الأبخرة. ولا يعمل الغاز على جعل الوقود نفسه غير قابل للاشتعال، بل يغيّر البيئة المحيطة به لتصبح أقل ملاءمة لنشوب الحريق.

وتُعرف هذه العملية باسم «تخميل خزانات الوقود»، وهي تقنية سلامة تهدف إلى تقليل مخاطر الاشتعال داخل الطائرة.

كيف تحصل الطائرات على النيتروجين؟

تستخدم الطائرات أنظمة مختلفة لتوفير النيتروجين، إذ يمكن تزويدها بالغاز من مصدر مخزّن، أو إنتاجه على متن الطائرة خلال الرحلة.

وفي الأنظمة الحديثة، تمرر وحدات خاصة الهواء عبر أغشية فصل أو مواد ذات خصائص جزيئية تسمح بزيادة تركيز النيتروجين في الغاز الناتج، قبل توجيهه إلى خزانات الوقود. ويساعد ذلك على خفض نسبة الأكسجين في الحيز الموجود فوق الوقود، وتعزيز مستوى السلامة، وفقا لموقع"slashgear.".

من الطائرات العسكرية إلى الطيران المدني

بدأ استخدام هذه التقنية في الطائرات العسكرية، حيث شكلت حماية خزانات الوقود من الانفجارات أولوية كبيرة، خصوصًا في الطائرات التي تعمل في ظروف تشغيل قاسية.

لكن حادث تحطم طائرة «تي دبليو إيه 800» عام 1996، الذي أودى بحياة 230 شخصًا، أعاد تسليط الضوء على مخاطر انفجار خزانات الوقود. وخلص التحقيق إلى أن انفجار الخزان المركزي في جناح الطائرة نجم عن اشتعال خليط من أبخرة الوقود والهواء.

ودفعت نتائج التحقيق إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر اشتعال خزانات الوقود، وصولًا إلى قواعد سلامة أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عام 2008 لتقليل هذه المخاطر في فئات من الطائرات المدنية.

تقنية خفية لحماية الركاب

قد لا يلاحظ الركاب وجود أنظمة تخميل خزانات الوقود، لكنها تمثل جزءًا مهمًا من منظومة السلامة في الطائرات. فمن خلال التحكم في تركيز الأكسجين داخل الخزان، تساعد هذه التقنية على تقليل احتمالات الاشتعال، وتوفر طبقة إضافية من الحماية خلال الرحلات الجوية.