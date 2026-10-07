50 مليار دولار تقييم «Moonshot AI» الصينية

تتجه شركة «مونشوت إيه آي» (Moonshot AI) الصينية إلى طرح عام أولي في بورصة هونغ كونغ خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد إغلاق جولة تمويل خاصة أخيرة رفعت تقييم الشركة إلى نحو 50 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب المصادر، بدأت شركة الذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من بكين مقراً لها، التحضير لاجتماعات تمهيدية مع المستثمرين لقياس مدى الإقبال على الطرح، على أن تبدأ تلك الاجتماعات في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وتدرس «مونشوت» جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال الصفقة، التي قد تصبح واحدة من أبرز الطروحات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الشركة نمواً سريعاً في أعمالها، إذ من المتوقع أن ترتفع الإيرادات السنوية المتكررة إلى نحو ملياري دولار بحلول ديسمبر، مقارنة بمليار دولار حالياً، بعدما بلغت نحو 300 مليون دولار في يونيو.

وبرزت «مونشوت» عالمياً في يوليو الماضي مع إطلاق نموذج «كيمي كيه 3» (Kimi K3) المفتوح، الذي ينافس نماذج لشركات عالمية مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وفق بعض المقاييس.

وكان تقييم الشركة قد بلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال جولة تمويل سابقة هذا الصيف، ما يعكس القفزة السريعة في قيمتها مع توسع سوق الذكاء الاصطناعي.