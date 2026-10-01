السر ليس في الرموز.. كيف تجعل كلمة المرور مثالية؟

مع تزايد التهديدات الإلكترونية، لم تعد قوة كلمة المرور مرتبطة فقط باستخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، بل أصبح طولها عاملا أساسيا في تعزيز أمان الحسابات.

وتفرض العديد من الخدمات حاليا شروطا أكثر صرامة عند إنشاء كلمات المرور، فيما رفعت بعض المؤسسات الحد الأدنى للطول إلى 16 حرفًا أو أكثر. لكن مع زيادة الطول والتعقيد، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة تذكر كلمات المرور، خصوصًا عند استخدام كلمة مختلفة لكل حساب.

كم حرفًا تحتاج كلمة المرور؟

يتراوح الطول المثالي لكلمة المرور المهمة بين 14 و16 حرفا، ويرتبط ذلك أيضا بفكرة حول محدودية الذاكرة العاملة لدى الإنسان، طرحها عالم النفس نيلسون كوان، الذي أشار إلى أن الإنسان يستطيع التعامل مع عدد محدود من وحدات المعلومات في الوقت نفسه. لذلك، يمكن أن يكون من الأسهل تذكر كلمة مرور طويلة إذا قُسمت إلى مجموعات أو كلمات يسهل استدعاؤها.

وبحسب خدمة إدارة كلمات المرور Bitwarden، فإن كلمة مرور من 16 حرفا تجمع بين أنواع مختلفة من الأحرف يمكن أن تجعل محاولات الاختراق بالتجربة والخطأ شديدة الصعوبة، مقارنة بكلمات المرور القصيرة.

ورغم أن بعض الخدمات لا تزال تكتفي بفرض حد أدنى يبلغ 8 أحرف، فإن استخدام كلمات مرور أطول يوفر مستوى أعلى من الحماية، خصوصًا للحسابات المهمة.

عبارة المرور.. حل أسهل للتذكر

لكن كيف يمكن إنشاء كلمة مرور طويلة دون الحاجة إلى حفظ سلسلة عشوائية من الأحرف؟

أحد الحلول هو استخدام عبارة مرور بدلًا من كلمة مرور تقليدية. ويمكن أن تتكون من عدة كلمات يسهل تذكرها، مع الفصل بينها بمسافات أو شرطات أو علامات ترقيم.

وتتميز عبارات المرور الطويلة بأنها تزيد من عدد الاحتمالات التي يتعين على المهاجم تجربتها، كما يمكن أن تكون أسهل في التذكر من سلسلة عشوائية من الأحرف والأرقام.

وتصبح هذه الطريقة أكثر فاعلية عندما تتكون العبارة من كلمات غير متوقعة أو غير مرتبطة ببعضها، ما يصعّب استخدام هجمات القاموس، التي تعتمد على تجربة الكلمات الشائعة وتركيباتها المختلفة.

ماذا تفعل مع عشرات كلمات المرور؟

المشكلة تظهر عندما يمتلك المستخدم عشرات الحسابات، ولكل حساب كلمة مرور طويلة ومختلفة.

هنا يمكن الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور، التي تتيح تخزين كلمات المرور وإنشائها بدلًا من محاولة حفظها جميعًا. لكن يبقى من المهم حماية مدير كلمات المرور نفسه، لأنه يصبح نقطة وصول إلى عدد كبير من الحسابات، وفقا للمعلومات الواردة في تقرير نشره موقع BGR.

ولا يعتمد أمان كلمة المرور على تعقيدها فقط، بل على طولها، ومدى اختلافها عن كلمات المرور المستخدمة في الحسابات الأخرى، وطريقة تخزينها وحمايتها، لذلك، فإن استخدام كلمة مرور طويلة وفريدة لكل حساب، أو عبارة مرور قوية يسهل تذكرها، يمثل خطوة أساسية لتقليل مخاطر اختراق الحسابات.