آبل تستعد لدخول سوق أجهزة المنزل الذكي





تعتزم شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل لدخول سوق أجهزة المنزل الذكي يوم 13 أكتوبر ، بعد تأخير طويل، بما يمثل توسعا حيويا لمحفظة منتجات الشركة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جون تيرنوس.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الجهاز الرئيسي في استراتيجية حزمة المنزل الذكي يحمل الاسم الكودي جيه 490. كما تخطط آبل للإعلان عن أول تحديث لجهاز هوم بود ميني منذ طرحه عام 2020، وأول إصدار جديد من جهاز الاستقبال الرقمي للتلفزيون منذ 2022. وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا يمثل اختبارا مبكرا ومهما بالنسبة لـ "تيرنوس"، الذي تولى منصبه في الأول من سبتمبر الحالي.

وتنظر الشركة إلى مجال تجهيزات المنزل الذكي باعتباره فرصة مربحة وإحدى مبادرات "الشيء الكبير القادم" الشهيرة لدى أبل. في الوقت نفسه فإن آبل واجهت سابقا صعوبة في تحقيق حضور قوي في هذا القطاع، متخلفة بذلك عن شركتي أمازون وجوجل. كما تعد هذه المنتجات واجهة لاستعراض قدرات المساعد الرقمي سيري الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي تقنية عكفت الشركة على تطويرها منذ سنوات.

وقد واجه طرح النسخة المحدثة من سيري تأخيرات عديدة، ومن شأن أجهزة المنزل الذكي أن تسلط الضوء على جهود أبل للحاق بالركب أخيرا في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لعدم الإعلان عن المنتجات رسميا، سيتخذ جهاز التحكم المركزي للمنزل (هوم هب) شكل شاشة مربعة يبلغ حجمها حوالي 6 بوصات، مع توفر إصدارات يمكن تثبيتها على الحائط أو وضعها على الأسطح المستوية.

في الوقت نفسه ستحتفظ الإصدارات الجديدة من جهازي هوم بود ميني وآبل تي.في بتصميماتها الحالي، لكنها ستحتوي على معالجات أسرع لدعم نماذج ذكاء اصطناعي أقوى في سيري.