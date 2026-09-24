ماذا يعني رمز المثلث على هاتفك؟

قد يظهر مثلث صغير في شريط الحالة أعلى هاتفك، لكن هذا الرمز لا يحمل معنى واحدا في جميع الهواتف. فشكله وموقعه ونوع الجهاز قد تحدد ما إذا كان يشير إلى «توفير البيانات»، أو التجوال، أو تحذير متعلق بالجهاز.

وفي هواتف أندرويد، وخصوصا بعض أجهزة سامسونج جالاكسي و«جوجل بيكسل»، يمكن أن يشير المثلث الذي يحتوي على سهمين متجهين إلى أعلى وأسفل إلى تفعيل ميزة «توفير البيانات». وهذه الميزة ليست تحذيرًا أمنيًا، ولا تعني أن الهاتف مخترق، وإنما صُممت للحد من استهلاك بيانات الهاتف المحمول.

ماذا يفعل «توفير البيانات»؟

عند تفعيل الميزة، تحد معظم التطبيقات من استخدام بيانات الهاتف المحمول في الخلفية، بينما يظل التطبيق المفتوح حاليًا قادرًا على استخدام البيانات.

وقد يؤدي ذلك إلى تأخر بعض العمليات، مثل مزامنة البريد الإلكتروني، وتحديثات التطبيقات والمحتوى، والنسخ الاحتياطي السحابي، وبعض التنبيهات التي تعتمد على الاتصال في الخلفية.

لكن يمكنك استثناء تطبيقات محددة، والسماح لها باستخدام بيانات الخلفية حتى مع استمرار تشغيل «توفير البيانات».

كيف توقف المثلث على سامسونج؟

في معظم هواتف سامسونج جالاكسي، يمكنك الوصول إلى الميزة من:

الإعدادات ← الاتصالات ← استخدام البيانات ← توفير البيانات

ثم إيقاف تشغيلها.

وقد تختلف أسماء القوائم أو أماكنها قليلًا بحسب طراز الهاتف وإصدار واجهة One UI وشركة الاتصالات. وإذا لم تجد الخيار، يمكنك استخدام البحث داخل «الإعدادات» وكتابة «توفير البيانات».

جوجل بيكسل

في هواتف جوجل بيكسل، يكون المسار عادةً:

الإعدادات ← الشبكة والإنترنت ← موفر البيانات ← إيقاف

وقد تختلف القوائم في بعض أجهزة أندرويد الأخرى، لذلك يمكن البحث عن «موفر البيانات» مباشرةً داخل الإعدادات.

ليس كل مثلث يعني «توفير البيانات»

هنا تكمن النقطة المهمة لا تحكم على الرمز من شكله العام فقطK فالمثلث الذي يحتوي على سهمين قد يرتبط بتوفير البيانات، بينما قد يشير مثلث آخر إلى التجوال، وقد يمثل مثلث يحمل علامة تعجب تحذيرًا يحتاج إلى قراءة الإشعار المرتبط به.

أما أجهزة آيفون، فلا يتضمن دليل أيقونات الحالة القياسي من أبل مثلثًا عامًا مماثلًا؛ لذلك قد يكون المثلث الظاهر على آيفون مرتبطًا بتطبيق أو بواجهة معينة.

لذلك، قبل تغيير أي إعداد، انظر إلى شكل المثلث والعلامة الموجودة بداخله ونوع هاتفك؛ فهذه التفاصيل هي التي تحدد معناه.