ساعة «آبل» تستمع إلى أحاديثك وتلخصها

لم تعد ساعة «آبل» تكتفي بقياس نبض القلب وتتبع النشاط؛ فالجيل الجديد يستطيع الاستماع إلى المحادثات عند تفعيل المستخدم للميزة، وتلخيص أبرز ما قيل فيها، واستعادة آخر 15 ثانية من الحديث وتحويلها إلى نص مكتوب، إلى جانب التعرف إلى أصوات مهمة في محيط المستخدم، مثل بكاء الأطفال وأجراس الأبواب وصفارات الإنذار.

بدء الحجز

الجدير ذكره أنه قد بدأ الحجز المسبق في الإمارات على Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، على أن تصل الساعات إلى المتاجر في 18 سبتمبر، بأسعار تبدأ من 1599 درهماً للأولى و3199 درهماً للثانية.

تلخيص المحادثات

وتشكل ميزات «الذكاء الصوتي» أحد أبرز التحولات في الجيل الجديد، إذ تقدم «آبل» ميزة Siri Recap التي يمكن للمستخدم تشغيلها للاستماع إلى المحادثات، مثل اجتماعات العمل أو لقاءات أولياء الأمور والمعلمين، ثم إعداد عنوان وملخص وأبرز النقاط التي دارت خلال الحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما ميزة Live Rewind فتتيح العودة إلى ما قيل خلال آخر 15 ثانية وتحويله إلى نص مكتوب، بمجرد الضغط مرتين على التاج الرقمي، مع إمكانية الرجوع إلى النص أو سؤال Siri عن محتواه.

وتستطيع الساعات أيضاً التعرف إلى الأصوات المهمة في البيئة المحيطة، مثل صفارات الإنذار والمنبهات وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال، وتنبيه المستخدم إليها حتى في حال عدم وجود iPhone بالقرب منه، وهي ميزة يمكن أن تكون مفيدة بصورة خاصة للصم وضعاف السمع. ورغم قدرة الساعة على الاستماع وتحليل المحادثات، تؤكد «آبل» أن المستخدم هو من يقرر متى تعمل هذه الميزات، وأنها لا تنشئ أو تحتفظ بتسجيلات صوتية، كما لا تستطيع «آبل» أو التطبيقات الوصول إلى البيانات الصوتية الخام، إذ تتم معالجتها على الجهاز وحذفها بعد انتهاء المعالجة. كما تستطيع Shazam التعرف تلقائياً إلى الموسيقى الموجودة في محيط المستخدم وعرض اسم الأغنية والفنان مباشرة على المعصم.

الصحة كل 5 ثوانٍ

وإلى جانب الاستماع، عززت «آبل» الجانب الصحي في Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، إذ تقيس الساعات معدل نبض القلب في الخلفية كل 5 ثوانٍ على مدار اليوم، مع نظام جديد لاستشعار المؤشرات الصحية وشريحة S11.

وتضيف Apple Watch Ultra 4 مؤشر «الجاهزية»، الذي يحلل النشاط والحمل التدريبي والنوم والمؤشرات الحيوية، ويمنح المستخدم درجة من 0 إلى 10 تساعده على معرفة مدى استعداد جسمه للنشاط أو حاجته إلى التعافي.

وتصل بطارية Apple Watch Ultra 4 إلى 50 ساعة في الاستخدام اليومي، وترتفع إلى 84 ساعة في نمط الطاقة المنخفضة، فيما يمنح شحنها لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 18 ساعة إضافية من الاستخدام. أما Apple Watch Series 12 فتأتي بزجاج Ceramic Shield 2 أكثر متانة بنسبة 60%، مع خيارات من الألمنيوم والتيتانيوم والسيراميك. وبهذه المزايا، تدفع «آبل» ساعتها خطوة أبعد من تتبع الصحة واللياقة، لتصبح جهازاً يرتديه المستخدم يستطيع فهم ما يدور حوله، وتلخيص أحاديثه، واستعادة ما فاته منها، بالتوازي مع مراقبة مؤشراته الصحية طوال اليوم.