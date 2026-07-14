بعد غياب 3 سنوات.. لماذا عاد زوكربيرج إلى منصة «إكس»؟

عاد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى منصة «إكس» (تويتر سابقًا) بعد غياب استمر قرابة ثلاث سنوات، ليعلن رسميا إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Muse Spark 1.1. وسرعان ما لفتت منشوراته انتباه إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، الذي أكد أن المنصة تمنح الشركات فرصة للوصول مباشرة إلى ملايين المستخدمين دون الحاجة إلى الاعتماد على البيانات الصحفية التقليدية.

وفي منشوره، كتب زوكربيرج: "نُطلق اليوم Muse Spark 1.1، وهو نموذج قوي للذكاء الاصطناعي والبرمجة بسعر منخفض للغاية. وهو متوفر عبر واجهة برمجة تطبيقات Meta Model الجديدة، وكذلك من خلال Meta AI."

ورد ماسك على الإعلان قائلاً: "تُعد X منصة رائعة للإعلان عن المنتجات، خاصة عندما يقوم الرئيس التنفيذي بالإعلان بنفسه. فهذا أكثر إثارة لاهتمام الجمهور من البيانات الصحفية العامة. وقد حصد منشور مارك زوكربيرج أكثر من 12 مليون مشاهدة مجانية."

وأضاف ماسك أن الانتشار الكبير لمنشور زوكربيرج يعكس قدرة كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات على استخدام منصة «إكس» للتواصل المباشر مع المستخدمين، دون الحاجة إلى قنوات الإعلان التقليدية.

وكشف زوكربيرج في سلسلة من المنشورات تفاصيل الإصدار Muse Spark 1.1، موضحا أبرز القدرات التي يتمتع بها النموذج الجديد. وقال إن النموذج يقدم أداءً متقدمًا في مجالات الوكلاء الذكيين (Agents)، واستخدام الأدوات، والتعامل مع الحاسوب، كما يستطيع تنفيذ المهام طويلة الأمد ضمن نافذة سياقية تصل إلى مليون رمز (Token).

وأوضح أيضا أن النموذج قادر على تفويض المهام إلى وكلاء فرعيين يعملون بالتوازي، كما جرى تدريبه على استخدام واجهات الحاسوب عبر أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة ومتصفحات الإنترنت.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لميتا أن المطورين أصبح بإمكانهم استخدام النموذج لأول مرة عبر واجهة Meta Model API الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة تركز على توفير نماذج ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تتميز بالقوة والكفاءة مع تكلفة تشغيل منخفضة للغاية.

وقال زوكربيرج: "تتيح واجهة برمجة تطبيقات Meta Model للمطورين البناء باستخدام Muse Spark لأول مرة. ينصب تركيزنا على تقديم نماذج قوية متعددة الوسائط وفعالة بتكلفة منخفضة للغاية... والمزيد قادم قريبا."

وأكدت شركة ميتا أن المطورين في الولايات المتحدة يمكنهم الوصول إلى Muse Spark 1.1 عبر Meta Model API خلال مرحلة المعاينة العامة، مع توفير رصيد تجريبي مجاني قبل الانتقال إلى نظام الدفع حسب الاستخدام.

ووفقًا للشركة، صُمم النموذج لدعم البرمجة، واستخدام الأدوات، والتحليل متعدد الوسائط، وإنجاز المهام طويلة الأمد مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.

وأشارت ميتا إلى أنها كانت قد كشفت لأول مرة عن الإصدار الأصلي من Muse Spark في أبريل الماضي من خلال إطلاق محدود بالتعاون مع مجموعة مختارة من الشركاء.