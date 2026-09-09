«آيفون 18 برو».. بطارية تصل إلى 45 ساعة وشحن 50% خلال 15 دقيقة

تصدرت البطارية أبرز التحسينات التي كشفت عنها أبل في «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، إذ أعلنت الشركة أن الجيل الجديد يسجل أكبر زيادة في عمر البطارية بتاريخ الآيفون.

ويصل تشغيل الفيديو إلى 36 ساعة في «آيفون 18 برو» و45 ساعة في «آيفون 18 برو ماكس» للإصدارات المعتمدة على الشريحة الإلكترونية فقط، فيما يصل الاستخدام لكل شحنة إلى 24 ساعة و30 ساعة على التوالي.

كما رفعت أبل سرعة الشحن السلكي، إذ يمكن شحن البطارية إلى 50% خلال نحو 15 دقيقة، بينما توفر 5 دقائق من الشحن نحو 6 ساعات من تشغيل الفيديو.

وتدعم هذه القفزة شريحة A20 Pro الجديدة، المصنّعة بتقنية 2 نانومتر، وهي تقنية متقدمة بما يعزز الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. وتضم الشريحة معالجاً مركزياً من 6 أنوية، بينها نواتان فائقتا الأداء أسرع بما يصل إلى 20%، بينما يأتي معالج الرسوميات بـ7 أنوية مع زيادة في الأداء تصل إلى 40%.

وفي الذكاء الاصطناعي، رفعت «أبل» عدد أنوية المحرك العصبي إلى 32 نواة، لتوفر ضعف القوة الحاسوبية، مع زيادة نطاق تردد الذاكرة بنسبة 50% لدعم تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مباشرة على الهاتف.

وزودت الشركة الهاتف أيضاً بنظام تبريد جديد يعتمد على غرفة بخار تبلغ مساحة سطحها 3 أضعاف الموجودة في «آيفون 17 برو»، للمساعدة على تبديد الحرارة والحفاظ على الأداء لفترات أطول.