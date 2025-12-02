حصرياً في الشرق الأوسط.. «سامسونج» تختار الإمارات لطرح أول هاتف ثلاثي الطي بشاشة 10 بوصة

تزامناً مع أزاحت شركة «سامسونج» للإلكترونيات الستار رسمياً، اليوم، عن أول هواتفها ثلاثية الطي «جالاكسي زد تراي فولد»، الذي يتحول عند فتحه بالكامل إلى جهاز لوحي بشاشة قياس 10 بوصات، في طرح بالإمارات كإحدى 5 دول فقط على مستوى العالم يطرح فيها الجهاز.

ووقع الاختيار على الإمارات لتميّزها بشغفها بالابتكار، وبنيتها التحتية المتقدمة لشبكات الجيل الخامس، وقاعدة مستخدميها المتطلعة ‏دوماً إلى أحدث التقنيات، مما يجعلها وجهة محورية لإطلاق أحدث ابتكارات سامسونج عالمياً‎.‎‏ ‏

ويتميز الجهاز بتصميم هو الأرق حتى الآن بين إصدارات سامسونج القابلة للطي، حيث يبلغ سمكه 3.9 ملم فقط عند الفتح، و12.9 ملم عند الطي، بوزن إجمالي يبلغ 309 غرامات.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة غطاء خارجية بمقاس 6.5 بوصات، ما يمنح المستخدمين مرونة عالية لتكييف الجهاز مع مختلف سيناريوهات الاستخدام.

وستطرح سامسونج عدد محدود من الأجهزة على مستوى العالم، وسيكون في الإمارات عدد 500 وحدة فقط، وسيكون شراءها مقتصراً على الدعوات الخاصة من سامسونج للشراء، وسيكون سعره في حدود الـ11 ألف درهم إماراتي.

وعلى صعيد الأداء يعمل الهاتف بمنصة «سنابدراغون 8 إيليت موبايل» المخصصة لأجهزة «جالاكسي»، كما يعتمد تصميمه على آلية الطي نحو الداخل، وتم تعزيزه بتقنيات حماية متطورة، تشمل نظاماً ذكياً ينبه المستخدم عبر الاهتزازات عند اكتشاف أي خلل قد يؤثر على سلامة الشاشة.

ومن المقرر طرح الهاتف رسمياً في السوق المحلية يوم 19 ديسمبر الجاري، حيث سيتوفر بإصدار واحد باللون الأسود، وبسعة تخزين 512 جيجابايت.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة‎ ‎في سامسونج للإلكترونيات:"تواصل سامسونج سعيها الدؤوب ‏لاستكشاف آفاق جديدة تُسهم في رسم ملامح مستقبل تجارب الهواتف المحمولة. ومن خلال سنوات من الابتكار في الأجهزة القابلة للطي، ‏ينجح‎ Galaxy Z TriFold ‎في حلّ أحد أبرز التحديات الأكثر إلحاحاً في قطاع الهواتف المحمولة، حيث يجمع بين قابلية الحمل والأداء ‏الفائق والإنتاجية‎—‎‏ في جهاز واحد. ويُوسّع اليوم حدود ما يمكن أن يقدّمه الجهاز المحمول في العمل والإبداع ‏والتواصل‎."‎

ويُطرح‎ Galaxy Z TriFold ‎في خمسة أسواق عالمية فقط، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون هذا الإطلاق حدثاً رئيسياً ‏يتزامن بفخر مع احتفالات الإمارات بالعيد الوطني الرابع والخمسين‎.‎

وقد تم اختيار الإمارات ضمن نخبة الأسواق العالمية التي تستضيف الإطلاق الأول – إلى جانب كوريا والصين وتايوان وسنغافورة – ‏نظراً لشغفها الرفيع بتبنّي أحدث التقنيات، وبُنيتها التحتية المتقدّمة لشبكات الجيل الخامس، وقاعدة مستخدميها التي تُعدّ من أكثر الفئات ‏تطوراً عالمياً في تبنّي الابتكار. ويؤكد هذا الإطلاق الاستراتيجي متانة الشراكة طويلة الأمد بين سامسونج ودولة الإمارات، ويعكس مكانة ‏الدولة كمركز عالمي مؤثر في مسيرة التحول الرقمي.‏

ويبلغ سمك الجهاز 3.9 مم في أنحف نقطة 2، يوفّر الهاتف أداءً بمستوى الهواتف الرائدة بفضل منصّة معالج سنابدراغون 8 إيليت المخصص لسامسونج، وكاميرا بدقّة 200 ميغابكسل، وأكبر بطاريةٍ على الإطلاق في هاتفٍ قابلٍ للطيّ من سامسونج. تتألف البطارية ذات السعة 5,600 ملّي أمبير من ثلاث خلاياٍ موزعة عبر ألواح الجهاز لتوفير توازنٍ في توزيع الطاقة وإدارة الحرارة وضمان دوام التشغيل طوال اليوم. ومع تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط .

وأعادت سامسونج تصميم مفصل ‏Armor FlexHinge‏ لتلبية متطلبات الجهاز الجديد، فقد تمّ تطوير ‏مفصلين مختلفي الحجم يعملان بتناغمٍ عبر هيكلٍ مزدوج المسار، ما يوفّر حركة أكثر سلاسة وثباتاً عند الطيّ، رغم اختلاف ‏الوزن والمكونات في الأجزاء الثلاثة من الجهاز. ويسمح هذا التصميم الدقيق بطيّ الشاشات بحيث تتقابل الألواح بإحكام شبه تام، ‏ما يقلّل من الفجوة بين الشاشات ويتيح هيكلاً أكثر نحافة وسهولة في الحمل.‏

يتميّز الجهاز بهيكل مفصل مصنوع من التيتانيوم، حيث تمّ إدخال قطعة معدنية دقيقة لحماية آلية الطيّ وزيادة مقاومتها للتآكل ‏بمرور الوقت. كما تمّ تدعيم الإطار باستخدام خليط ‏Advanced Armor Aluminum فائق الصلابة الذي يمنح الجهاز ‏متانةً عالية دون زيادة في الوزن. يساعد الإطار على منع تلامس الشاشات أثناء الإغلاق، بينما تضيف الجهة الخلفية المصنوعة ‏من بوليمرٍ مقوّى بألياف السيراميك والزجاج مزيجاً مثالياً من النحافة والصلابة ومقاومة التشققات.‏

وتعزّز تجربة الإنتاجية على ‏Galaxy Z TriFold‏ بفضل إمكانياتٍ قوية صُمّمت خصيصاً لتتوافق مع شاشة الهاتف الضخمة مقاس 10 ‏بوصات – وهي الأكبر في تاريخ هواتف ‏غالاكسي. وكما المستخدمين الذين استُلهم تصميم الهاتف من احتياجاتهم، يجمع الجهاز بين القوة ‏والتنوع والاستعداد الكامل لعصر الذكاء الاصطناعي المحمول.‏

وسيتوفر‎الجهاز الجديد ‎للشراء في دولة الإمارات ابتداءً من 19 ديسمبر 2025، عبر عدد من المتاجر المختارة التي تتيح ‏للمستخدمين تجربة الجهاز عملياً بمساعدة خبراء سامسونج‎.‎

سيحصل العملاء عند الشراء على اشتراك تجريبي لمدة ستة أشهر في‎ Google AI Pro، مع ميزات متقدمة في تطبيق‎ Gemini ‎مثل ‏إنشاء الفيديو عبر‎ Veo3‎، و2 تيرابايت من التخزين السحابي الآمن‎.‎

وتقدم سامسونج عرض حصري لعملاء‎ Galaxy Z TriFold ‎في الإمارات يشمل خصم بنسبة 50% لمرة واحدة على تكلفة إصلاح ‏الشاشة‎.‎‏ كما يمكن الاستفادة من خدمات ‏Samsung Care‏+ التي تقدم تغطية شاملة للحوادث العرضية والصيانة والاستبدال.‏