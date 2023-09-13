للمرة الأولى يصنع خارج الصين.. «iPhone 15».. صنع في الهند

المصدر: دبي - البيان

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منذ أن بدأت أبل في إنتاج هواتفها الذكية «آيفون»، دائما كانت تحمل علامة «صنع في الصين»، تلك الكتابة في أسفل ظهر الجهاز وعلى العلبة.. شعار تصميم الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكية وتجميعه في الصين، ولكن لأول مرة في تاريخ أبل ومع نزول iPhone 15، لن تكون كل الأجهزة مصنعة في الصين، وستحمل العديد من أجهزة آيفون علامة «صنع في الهند».

وبحسب تقرير عن «بلومبرغ»، تعتزم أبل طرح أجهزة آيفون 15 المصنعة في الهند مع دفعتها الأولى في الأسواق بنهاية سبتمبر الجاري، في الأسواق العالمية جنباً إلى جنب مع الأجهزة المصنعة في الصين.

وستخرج الأجهزة المصنعة في الهند من مصنع «فوكس كون» في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية، وهي خطة أمريكية في إطار توسيع قاعدة مصنعينها لتجنيب أجهزتها أية خلافات مستقبلية مع الصين، قد تؤدي لتضييق الخناق على صناعة آيفون.

وذهبت بعض التقارير الصحفية إلى أنه قد تتأخر دفعة الهند قليلاُ في التوصيل للمشتريين بسبب بعض المشاكل اللوجيستية، التي تسعى ابل لحلها في الهند، لضمان انسيابية عمليات التوصيل السريع للأجهزة إلى زبائنها، وهي المشاكل التي حلت أبل أغلبها، بعدما كانت سببا في تعطيل توصيل أجهزة آيفون 14 للمشتريين، وكانت الأجهزة تحمل بعض من القطع المصنعة في الهند.

وسيكون التوسع في إنتاج الهواتف الذكية في الهند وبصفة خاصة أجهزة آيفون، داعماً كبيراً للاقتصاد الهندي، وللاستثمار المتنامي، الذي يشجع عليه ويدفعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما سيوفر المزيد من فرص العمل داخل شبه الجزيرة الهندية

شائعات

وكانت الشائعات قد ترددت في الآونة الأخيرة أن بكين تسعى لتضييق الخناق على أجهزة أبل في الصين، بعدما وصلت تعليما لبعض المسؤولين الحكوميين بمنع استخدام آيفون في المؤسسات الحكومية، بدعوى وجود ثغرات أمنية وشبهة تجسس، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الصينية بتصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية، وبصفة خاصة أجهزة أبل «آيفون».

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير «لم تصدر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف أبل».

وأضافت: «تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء».

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