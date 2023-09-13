الصين ترصد مشاكل أمنية في أجهزة آيفون

المصدر: د ب أ

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أعلنت الصين أنها رصدت مشاكل أمنية متعلقة بأجهزة آيفون التي تنتجها شركة آبل، في تعليقات تأتي في الوقت الذي يتردد فيه إن بكين ستوسع نطاق حظر استخدام الأجهزة في الإدارات الحساسة ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الأربعاء، دون الخوض في تفاصيل: "لاحظنا وقوع بعض المشاكل الأمنية المتعلقة بهواتف شركة آبل"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت ماو نينغ "لم تصدر الصين قوانين ولوائح تحظر شراء هواتف آبل أو هواتف العلامات التجارية الأجنبية".

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.

جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف أبل في العمل.

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