بالصور.. أبل تطلق أيفون 15 الأقل وزناً وبشاحن USB-C وسماعات لاسلكية

المصدر: متابعة - البيان

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أطلقت أبل هاتف أيفون 15 وأيفون 15 برو بنفس الأسعار دون تغيير ما بين 799 دولاراً و899 دولاراً على التوالي.

وخلال الحفل أطلق الجمهور أكبر هتاف له حتى الآن عندما أعلنت شركة أبل عن شحن USB-C وسماعات Airpods السلكية للجيل التالي من iPhone 15. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين إنه سيتم أيضاً تحديث الجيل الثاني من Airpods Pro لـ USB-C.

وقال أحد مقدمي برامج أبل: «أصبح USB-C معياراً مقبولاً عالمياً، لذلك نحن نقدمه إلى iPhone». كان هذا أكبر هتاف في الصباح في كوبرتينو.

ستصبح شريحة A16 Bionic الحالية من أبل الآن قياسية في iPhone 15 الأساسي ويعد 75 % من محتوى أيفون 15 مصنوعاً من ألمنيوم مُعاد تدويره.

والكاميرا الواحدة في الجهاز تعطي صورة بدرجة 24 ميجا بيكسل.

وتم تزويد الجهاز بخاصية «2x teleephoto» تجعل الجهاز كما لو كان مزوداً بثلاث كاميرات، تلتقط أدق تفاصيل الألوان في الصورة كدرجة لون الشعر أو البشرة.

ويستخدم أيفون 15 تقنيات اتصال لا سلكي متقدمة لتسهيل أنشطة الحياة اليومية.

وأعلنت شركة أبل أن iPhone 15 سيكون قادراً على الاتصال بالمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية.

وهذا يعني أن المستخدمين الذين ليس لديهم خدمة خلوية ويحتاجون إلى المساعدة على الطريق سيظلون قادرين على الحصول عليها. وستكون الخدمة مجانية لمستخدمي iPhone 15 لمدة عامين.

ويتمتع أيفون بخاصة «عزل الصوت» لترشيح الأصوات غير المرغوبة بها في الخلفية عند الاتصال.

وأكدت الشركة أنها استخدمت في تصميم هيكل أيفون 15 برو مزيجاً من التيتينيوم والألمنيوم، وهو نفسه المزيج المستخدم في تصنيع هياكل المركبات الفضائية المتوجهة إلى المريخ.

وسيأتي هاتف iPhone 15 Pro المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي. يروّج المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضاً على قوة التيتانيوم، ومقارنته بالسبائك المستخدمة في مركبة المريخ الجوالة.

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