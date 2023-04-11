إيلون ماسك يقلب تويتر بـ«حرف واحد»

المصدر: زياد فؤاد

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حرف واحد غرد به إيلون ماسك مالك موقع التواصل الاجتماعي تويتر قلب به عالم الإنترنت، وتويتر بصفة خاصة، بين التكهنات والاستنتاجات، حيث غرد ماسك «X»، لتلقى تغريدتة المبهمة مشاهدات بالملايين حول العالم وتحصل على 18000 إعجاب خلال ثوانٍ معدودة من بثها.

ولم يفصح ماسك عن الدافع أو الغرض من وراء التغريدة، وراحت التخمينات لتربط بين الحرف وشركة إكس التي كان يملكها ماسك في السابق وكانت عبارة عن بنك إلكتروني، انفصل فيما بعد عن ماسك وتحول إلى «باي بال».

واعتبر البعض أن ماسك سيعيد علامة إكس مجدداً أو يبعثها من جديد بناء على تغريدة رجل الأعمال المعروف عنه جنونه، خاصة مع كونه قد صرح من قبل قائلاً: «تويتر ربما يعيد إحياء إكس خلال ثلاث أو أربع سنوات، ولكن قد أكون مخطئاً».

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

وكان تصريحه الملياردير ذي الأصول الجنوب أفريقية ذلك في 2022 عندما قرر شراء تويتر رسميا بصفقة بلغت 44 مليار دولاراً أمريكياً.

وأنشأ ماسك «X.com» في عام 1999 قبل أن يندمج مع شركة تطوير البرامج «إنفينيتي إنك»، ويتغير الاسم إلى باي بال، قبل أن يبيع ماسك الحصة الأكبر من باي بال، ويترك إدارتها، محتفظاً بعلامة ونطاق إلكتروني إكس لنفسه.

تطبيق كل شيء

وقال ماسك وقت شراء تويتر: «لم أشتر تويتر من أجل إحياء إكس، ولكن قد يكون ذلك محفزا خلال أعوام، عموماً أريد أن يكون تويتر شيئاً نافعاً للعالم».

ويرجح المحللون وفقا لـ«فوكس نيوز»، أن ماسك يريد أن يصنع تطبيقاً يكون بمثابة «تطبيق كل شيء»، على غرار وي شات الصيني، والذي يكون موقع للتواصل الاجتماعي، وفي الوقت ذاته للاتصال وتحويل الأموال والتعارف والمدفوعات، وزهو ما قد يستغل فيه ماسك امتلاكه لـ«دومين» متفرد وهو «x.com» ليكون تطبيق الكل شيء اسمه «X»، والذي أشار له في التغريدة.