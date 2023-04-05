أربعة سيناريوهات لمستقبل تويتر في ظل قيادة إيلون ماسك

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقد كان عام 2022 عاماً حافلاً بالأحداث بالنسبة لتويتر، حيث أكمل إيلون ماسك صفقته البالغة 44 مليار دولار للاستحواذ عليه وجعله شركة خاصة، كانت هناك تغييرات جذرية على تويتر، بصفة ماسك مدافعاً عن حرية التعبير شجع مجموعة واسعة من الأصوات على تويتر وقام بتجربة منتجات جديدة وطلب من الأشخاص دفع 8 دولارات شهرياً للحصول على خدمات خاصة واستخدام العلامة الزرقاء الخاصة بالشركة.

لكن بعد أسابيع قليلة من تغيير الملكية هذا، غرقت الشركة في الفوضى، حيث قام بإقالة أربعة من كبار مسؤوليها التنفيذيين كما أن حوالي نصف موظفيها غادروا أو تم تسريحهم، وطالب المنظمون في لجنة التجارة الفيدرالية والاتحاد الأوروبي ماسك بالحفاظ على إنفاذ فعال لسياسة الخصوصية والأمن، كما سمح ماسك لدونالد ترامب بالعودة إلى تويتر بعد أن أظهر استطلاع عبر الإنترنت أن 52% يؤيدون العودة إلى منصبه.

وبالقدر نفسه من الأهمية، أوقف عدد من الشركات التي تضع إعلانات على تويتر إنفاقهم مؤقتاً وسط كل الاضطرابات في الشركة، مما يهدد الاستقرار المالي للشركة على المدى الطويل، لذلك، في عدد من النواحي يثير استحواذ ماسك أسئلة مثيرة للاهتمام حول إلى أين يتجه تويتر والسيناريوهات البديلة للمستقبل.

الفرق بين الشركة العامة مقابل الخاصة

لنبدأ بالاختلافات الأساسية بين الشركة العامة والخاصة:

تعتبر الشركة العامة مملوكة على نطاق واسع مما يعني أن لديها الكثير من المساهمين، يمكن لأي شخص شراء أسهم معظم الشركات العامة من سوق تداول الأسهم والمنتشرة على نطاق واسع على مواقع الويب والتطبيقات.

يتطلب قانون الأوراق المالية الفيدرالي من الشركات العامة الكشف عن الكثير من المعلومات حول عملياتها ووضعها المالي في التقارير المنشورة على موقع لجنة الأمن والبورصات، في الأساس يجب الكشف علناً عن أي شيء يحدث لشركة عامة ويكون نتيجة للمستثمرين.

من ناحية أخرى، فإن الشركة الخاصة مقيدة بشكل وثيق، لديها عدد قليل من المساهمين وفي بعض الأحيان واحد فقط، عادة ما يكون من المستحيل شراء أسهم شركة خاصة، عندما يكون ذلك ممكناً يكون الأمر صعباً لأن الأسهم لا يتم تداولها في البورصات، عليك أن تجد شخصاً مستعداً وقادراً بموجب قوانين الأوراق المالية المقيدة لبيع أسهمه لك، بالإضافة إلى ذلك، لا يُطلب من الشركة الخاصة تقديم إفصاحات أو أي شيء آخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

الفرق الرئيسي الآخر هو السلطة التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي، في حين أن الرؤساء التنفيذيين للشركات العامة يتمتعون بقدر كبير من القوة فإن هذه القوة مقيدة بأشياء مثل مجلس الإدارة وقواعد التعويض.

أما الشركات الخاصة فليس لديها مجالس تدخل أو قواعد تحكم التعويضات أو غيرها من القضايا، ومع قلة المساهمين الخارجيين المزعجين أو عدم وجودهم على الإطلاق، لا يتعين على قادة الشركات الخاصة القلق بشأن التأثير المحتمل لقراراتهم على سعر السهم.

السيناريوهات البديلة للمستقبل

في هذه المقالة، نقوم بتحليل أربعة سيناريوهات لتويتر: الإفلاس أو شركة بها عدد أقل بكثير من الموظفين تقوم بقليل من الاعتدال في المحتوى وتسمح للخطاب المتطرف بالانتشار، أو شركة تعاني مشكلات فنية خطيرة، أو شركة ذات طاقم عمل أصغر يضيف مبتكراً وتنجو من البداية الصعبة.

الإفلاس

تعد الشركات التي لديها إعلانات على تويتر من أهم العوامل التي ستحدد المستقبل المالي للشركة، نظراً لأن الجزء الأكبر من عائدات الشركة يأتي من الإعلانات، إذا توقف العديد من الرعاة مؤقتاً أو تراجعوا عن نفقاتهم فقد يؤدي هذا التحرك بسرعة إلى القضاء على منصته، قد تؤدي خسارة الإيرادات الكبيرة إلى صعوبة الحفاظ على الخدمات الأساسية أو تحديث النظام الأساسي، وفقاً للتقارير الصحافية، يتطلب تويتر أكثر من مليار دولار سنوياً فقط للحفاظ على خدمة الديون وأي شيء يهدد سداد القروض أو أمن القوى العاملة التي قد تُعرض الشركة للخطر.

الاعتدال في المحتوى الصغير والكثير من التطرف

على الرغم من أن هذه القرارات جديرة بالثناء من منظور حرية التعبير الخالص، إلا أن هذه القرارات جنباً إلى جنب مع احتمال إلغاء التركيز على تعديل المحتوى من المحتمل أن تعني المزيد من السمية والتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان ماسك صريحاً بشأن اهتمامه بالترويج لحرية التعبير والسماح بنطاق أوسع من المحتوى على الموقع، كدليل على التزامه بهذا المنظور، أعاد دونالد ترامب وكاثي جريفين وبابل بي وجوردان بيترسون إلى المنصة، لدى ترامب حوالي 87 مليون متابع وتمنحه المنصة مدى هائلاً في الترويج لوجهات نظره المتطرفة، خصوصاً الآن بعد أن أصبح مرشحاً رئاسياً مُعلن عنه، وفقاً لـ Axios، لا يزال 60 شخصاً فقط من بين 560 شخصاً (أو 11%) مسؤولين عن الإشراف على المحتوى ضمن موظفي تويتر.

المشكلة نفسها تنطبق على الأفراد الآخرين الذين لديهم وجهات نظر خارج التيار السياسي السائد، بمساعدة الروبوتات الآلية وعدد قليل من موظفي الإنفاذ، من السهل نشر المعلومات الخاطئة ووجهات النظر المتطرفة، كل ما يتطلبه الأمر هو تغريدة ونشر بمساعدة الذكاء الاصطناعي للرسائل لتنتقل حول العالم وتخلق حالة من الفوضى في العديد من الأماكن.

مشكلات التقنية في الحفاظ على الموقع

تعني استقالات وإنهاء العديد من المهندسين وموظفي السياسة أنه قد يكون من الصعب على تويتر الحفاظ على بنيته التحتية التقنية وحماية الموقع من تهديدات الخصوصية والأمن السيبراني، ومع إعادة كتابة التعليمات البرمجية على عجل ولدى المسؤولين خبرة محدودة مع البرمجيات المملوكة لتويتر قد تتعرض المنصة لعمليات احتيال جنائية أو اختراق للأمن السيبراني أو تهديدات برامج الفدية.

يقال إن فرق الخصوصية والأمن ذات الخبرة في الحد من هذه المخاطر في حالة من الفوضى بسبب مغادرة الموظفين، وترتفع بشكل كبير مع صعوبات الحفاظ على الموقع وحماية المستخدمين.

البقاء على قيد الحياة من خلال الخدمات المميزة

ومع ذلك، فإن بداية إيلون ماسك الوعرة على تويتر لا تضمن الفشل، لقد عانت العديد من المؤسسات من أوقات عصيبة، لكنها تمكنت من الابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة والازدهار على المدى الطويل، من الممكن خفض التكاليف وتقليل الموظفين، مع الاستمرار في إطلاق منتجات جديدة تولد الاستخدام وتجذب صاحبي الإعلانات، لا ينبغي للمرء أن يفترض أن ماسك محكوم عليه بالفشل عندما تكون هناك خيارات للخدمات المتميزة في مجالات التجارة والاتصالات والألعاب وغيرها من الخدمات.

وبطبيعة الحال، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان الموقع الذي يتميز بالتطرف والسمية ومحتوى للبالغين يمكن أن يجتذب المعلنين العاديين الذين يريدون موقعاً به المزيد من حواجز الحماية والاعتدال في المحتوى، من المحتمل ألا ترغب الشركات المنشأة ذات العلامات التجارية القوية في الارتباط بمنصة تتميز بمحتوى مثير للجدل أو مرفوض، وقد تقلل إعلاناتها أو تلغيها من النظام الأساسي، سيتطلب من مالك تويتر الجديد مهارة كبيرة للتنقل بين الخدمات الجديدة التي تولد حركة مرور ومحتوى ينفر المستخدمين و / أو المعلنين.

سيناريوهات متعددة في وقت واحد

هذه السيناريوهات المذكورة أعلاه ليست متنافية، ومن الممكن أن يتم تشغيل إيلون ماسك من خلال كل هذه الخيارات، يمكن أن يحتضن تويتر التطرف ويطور منتجات جديدة، ومع ذلك ينجو من الجدل المرتبط بهذه التحركات، من الواضح أن ماسك يحب أن يكون في قلب الجدل، ولديه تسامح كبير مع السخرية والازدراء العام، يمكن لشركته أن تفاجئ الخبراء من خلال الالتفاف على حدود الربحية مع الاستمرار في جذب جماهير جديدة والحفاظ على الشركة.