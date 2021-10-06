كاشفة أسرار تدين فيسبوك بسبب مخاطر مجتمعية ونفسيّة

المصدر: د ب أ

قالت كاشفة أسرار شركة فيسبوك إن الشركة تدرك جيدا المخاطر المجتمعية وتلك المتعلقة بالصحة النفسية التي تشكلها منصاتها، لكنها تريد من نواب الكونغرس الأمريكي أن يفكروا في مدى صعوبة حل المشكلات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

وأدلت فرانسيس هاوجين (37 عاما) مديرة الإنتاج السابقة في فيسبوك، بشهادتها أمس أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، ووصفت بحثا قالت إنه أظهر أن الشركة أعطت الأولوية للربح أثناء تأجيج الانقسام وتقويض الديمقراطية والإضرار بالصحة النفسية لصغار مستخدميها.

وشاركت هاوجين دراسات فيسبوك الداخلية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات وكذلك صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت هاوجين: "رأيت أن فيسبوك يواجه تضاربا بصورة متكررة بين أرباحه الخاصة وسلامتنا".

وأوضحت: "فيسبوك تنحاز في هذا التضارب باستمرار لصالح أرباحها الخاصة. وكانت النتيجة المزيد من الانقسام والمزيد من الضرر والمزيد من الأكاذيب والمزيد من التهديدات والمزيد من الصراع".