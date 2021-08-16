فيسبوك" تشفّر الاتصالات عبر "ماسنجر"

أضافت "فيسبوك" خاصية لتشفير الاتصالات الصوتية أو بالفيديو عبر خدمتها "ماسنجر"، وذلك في وقت يحتدم النقاش حول الحدود بين الحقّ في الخصوصية وموجبات الأمن العام، لا سيما في ما يتعلّق بإباحية الأطفال.

وبات يتسنّى لمستخدمي خدمة الدردشة هذه في شبكة التواصل الاجتماعي أن يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من البداية إلى النهاية، أي من جهاز إلى آخر، "ما يعني أن أحدا لن يكون في وسعه الاطلاع على هذه التبادلات، بما في ذلك فيسبوك"، وفق ما جاء في بيان نشرته "مونت كارلو".

وهي مثلا حال الاتصالات عبر "واتساب" التي اشترتها "فيسبوك"، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى شهيرة، على غرار "زوم" و"سيغنل" و"فيْستايم" من "آبل".

وكانت "أبل" قد كشفت الأسبوع الماضي عن أدوات جديدة لرصد محاولات استغلال الأطفال عبر خدماتها، في خطوة أثارت جدلا محموما واعتُبرت انحرافا عن السياسة الصارمة التي عهدت المجموعة الأمريكية على تطبيقها في مجال الخصوصية.

تسعى "فيسبوك" إلى منافسة جارتها في سيليكون فالي في مجال الخصوصية، لا سيما أن عملاق التواصل الاجتماعي بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع المدني بعد سلسلة من الفضائح الخاصة بتسريب بيانات.