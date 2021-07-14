سامسونغ تطلق مستشعر صور السيارات الجديد

المصدر: يونهاب

أصدرت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الثلاثاء، مستشعرا جديدا لصور السيارات، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة إلى توسيع وجودها خارج قطاع الهاتف المحمول.

سيتم استخدام ISOCELL Auto 4AC للكاميرات الخلفية وشاشات الرؤية المحيطية للسيارة وتقديم صور عالية الدقة.

ويأتي أحدث مستشعر صور من سامسونغ بتنسيق بصري يبلغ 1 / 3.7 بوصة مع 1.2 مليون بكسل 3.0 ميكرومتر.

وقالت سامسونغ إنها طبقت تقنية CornerPixel لأول مرة، والتي ستساعد في تقليل المناطق العمياء حتى في الظروف القاسية.

وتشتمل تقنية تصميم البكسل الخاصة بها على اثنين من الصمامات الثنائية الضوئية في منطقة بكسل واحدة، مع بكسل واحد بحجم 3.0 ميكرومتر للصور ذات الإضاءة المنخفضة و1.0 ميكرومتر بكسل لبيئة أكثر إشراقا. ويوفر نطاقا ديناميكيا عاليا متقدما يبلغ 120 ديسيبل مع الحد الأدنى من ضبابية الحركة، مما سيمكن من الانتقال السلس بين المناطق المظلمة والأكثر إشراقا، وفقا لـ سامسونغ.

ويتميز مستشعر الصورة الجديد أيضا بحلول تخفيف وميض LED لتقديم صور أكثر دقة. قالت سامسونغ إنه يمكن تمديد وقت تعرض الثنائي الضوئي الأصغر لتقليل وميض LED الذي قد يأتي من مصابيح LED الأمامية لإشارات الطرق، مثل مصابيح الشوارع وإشارات المرور.

وقالت سامسونغ إن ISOCELL Auto 4AC الذي يفي بمؤهلات AEC-Q100 من الدرجة 2، بما في ذلك نطاق درجة حرارة التشغيل بين 40 و125 درجة مئوية، قيد الإنتاج الضخم حاليا.

وقال تشانغ دوك-هيون، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال أجهزة الاستشعار في سامسونغ، "بدءا من ISOCELL Auto 4AC، نخطط لتوسيع تشكيلة مستشعرات السيارات لدينا لتشمل مجالات مثل أنظمة مراقبة الكاميرا والقيادة الذاتية والمراقبة داخل المقصورة".