لمنافسة "سابستاك".. فيسبوك تطلق منصة "بوليتين" للمحتوى الإخباري

المصدر: رويترز

دشنت فيسبوك منصة (بوليتين) للمحتوى الإخباري أمس الثلاثاء، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية بهدف منافسة سابستاك.

وفي غرفة للدردشة الصوتية على فيسبوك، أعلن رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربرغ عن المنصة، التي تبث مباشرة عبر موقع (بوليتين دوت كوم)، وقدم بعض الكتاب الذين تعاقدت معهم الشركة.

وتسعى فيسبوك سعيا حثيثا للمنافسة في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني الآخذة في النمو السريع، في ظل ترك صحفيين وكتاب كبار شركاتهم الإعلامية خلال العام المنصرم لتقديم محتوى خاص بهم.

ومنصة النشر الذاتي (سابستاك) رائدة في مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكتروني، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدما. وتنافس شركات تكنولوجية أخرى في هذا المجال، مثل تويتر التي حازت منصة ريفو الإخبارية.

وقالت فيسبوك إنها لن تقتطع جزءا من أرباح صناع محتوى (بوليتين) لدى تدشينها وإن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم.

وتدشن فيسبوك المنصة بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم جلادويل وتان فرانس نجم برنامج تلفزيون الواقع "كوير آي".

وقالت الشركة إن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضا على خدمتي قسم الأخبار (نيوز ديسك) والأخبار (نيوز) بها.

وقالت فيسبوك على الموقع الجديد "لقد أسسنا (منصة) بوليتين على موقع إلكتروني منفصل لتمكين صناع المحتوى من تكوين جمهور خاص بهم بطرق لا تعتمد فقط على منصة فيسبوك".

وأضافت الشركة أنها ستعمل في البداية مع صناع المحتوى الأمريكيين فقط. لكنها ذكرت أن موقع بوليتين سيكون متاحا في أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.

وكانت فيسبوك أعلنت في أبريل نيسان أنها ستدفع خمسة ملايين دولار لاجتذاب صحفيين مستقلين محليين للكتابة في منصتها الجديدة للنشر.