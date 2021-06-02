ارتفاع إيردات "زووم" ثلاثة أضعاف في الربع الأخير

المصدر: د ب أ

لا تزال شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" تستفيد بشكل كبير من التحول الناجم عن جائحة كورونا في ظروف العمل، حيث زادت إيراداتها بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا في الربع الأخير.

وشهدت الشركة قفزة في الإيرادات بنسبة 191% إلى 2ر956 مليون دولار في الربع المالي الأول من العام، الذي انتهى في أواخر أبريل.

وقفزت الأرباح إلى 4ر227 مليون دولار من 27 مليون دولار فى العام السابق، وفقا لما ذكرته زووم بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء.

وتجاوزت هذه الأرقام توقعات المحللين.

كما تستعد زووم لعودة العديد من العاملين إلى المكاتب.

وتشمل خطط الرئيس التنفيذي للشركة إريك يوان، وضع زووم للاستخدام في الشركات كخدمة هاتفية بالإضافة إلى منصة لمؤتمرات الفيديو.