فيسبوك يمدّد حظر حسابات ترامب بقية فترة رئاسته

المصدر: رويترز

قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

يأتي القرار بعد أن أعلنت شركة فيسبوك أول أمس الأربعاء أنها ستعلق حساب ترامب لمدة 24 ساعة في الوقت الذي سارعت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة لدحض مزاعمه التي لا أساس لها بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد اقتحام مئات من أنصار الرئيس مبنى الكونغرس.

وقال زوكربرغ في منشور على فيسبوك أمس الخميس "نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة كبيرة للغاية".

وقال جود ديري، المتحدث باسم البيت: إن شركات التكنولوجيا الكبرى فرضت رقابة على الرئيس في وقت حرج بالنسبة للبلاد.

وأضاف "شركات التكنولوجيا الكبرى تتصرف بشكل طائش".

كما علقت شركتا تويتر وسناب شات بشكل مؤقت حسابات ترامب أول أمس الأربعاء.

وانتقد مشرعون وموظفون فيسبوك في السابق لعدم اتخاذها إجراءات بشأن المنشورات التحريضية من الرئيس ترامب، بما في ذلك المنشورات التي أضاف تويتر إليها تصنيفا.