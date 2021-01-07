تويتر يحظر حساب ترامب لمدة 12 ساعة

المصدر: د ب أ

قال موقع تويتر للتراسل الاجتماعي إنه حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، وهدد بـ "تعليق دائم" له، بعد المطالبة بإزالة ثلاث من تغريداته بدعوى "خطر العنف" بعد اقتحام حشود من مؤيدي ترامب الغاضبين لمبنى الكابيتول (الكونغرس) في وقت سابق أمس الأربعاء.

وحذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لترامب يطلب من المتظاهرين في واشنطن العودة إلى منازلهم وتكراره لمزاعم غير مثبتة بتزوير الانتخابات، بينما أرفقه موقع تويتر بإشعار.

وجاء في الإشعار: "هذا الادعاء بتزوير الانتخابات محل نزاع، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها بسبب خطر العنف".