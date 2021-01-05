تشكيل نقابة في الشركة الأم لـ "غوغل"

المصدر: د ب أ

قام موظفون في شركة "ألفابيت"، وهي الشركة الأم لمحرك البحث غوغل، بتشكيل نقابة عمالية لأول مرة.

وتمثل "نقابة عمال ألفابيت" أكثر من 200 موظف في الولايات المتحدة، حسبما أعلن أمس الاثنين.

وتريد النقابة الدفع من أجل العمل مقابل أجر عادل وظروف عمل جيدة. ويطالب الأعضاء أيضا بأن تقوم "ألفابيت" بإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة.

وواجهت غوغل منذ فترة طويلة احتجاجات داخلية بسبب مزاعم التمييز الجنسي والعنصرية وإساءة استخدام السلطة من قبل المديرين التنفيذيين.

وفي نوفمبر 2018، ترك آلاف الموظفين وظائفهم مؤقتا. وتحدث موظفون في غوغل عن تجاربهم الخاصة في المضايقة والتمييز في الشركة.

وتعد نقابة عمال "ألفابيت" استثناء نادرا في صناعة التكنولوجيا الأمريكية غير النقابية، لكنها لا تمثل سوى جزء بسيط من موظفي "ألفابيت جروب" الذين يزيد عددهم على 130 ألف موظف.